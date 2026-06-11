제주항공, 인천 - 日 고베 매일 운항 개시

AI 핵심 요약beta
- 제주항공이 11일 인천~고베 노선을 주 7회 신규 취항했다.
- 이달엔 인천 오후 1시35분 출발, 고베 오후 4시15분 출발이다.
- 다음달부터는 출발 시간을 15분 앞당겨 운항한다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 제주항공(대표이사 김이배)은 인천~고베 노선을 주 7회(매일) 일정으로 신규 취항한다고 11일 밝혔다.
제주항공의 인천~고베 노선은 이달에는 오후 1시 35분에 인천국제공항에서 출발해 오후 3시 15분에 고베공항에 도착하고, 고베공항에서는 오후 4시 15분에 출발해 인천공항에 오후 6시 15분에 도착한다.
다음달 부터는 인천공항에서 15분 빠른 오후 1시 20분에 출발해 고베공항에 오후 3시에 도착하고, 고베공항에서는 오후 4시에 출발해 인천공항에 오후 6시 35분에 도착한다.
제주항공 관계자는 "일본의 다른 대도시에 비해 여유롭고 서양, 일본, 중화권 문화가 어우러진 새로운 소도시 고베를 여행지로 추천한다"고 말했다.
tack@newspim.com