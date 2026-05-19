제주항공, '제로베이스원' 래핑 항공기 국제선 투입

내달 9일부터 3개월간 운항…팬 이벤트도 진행

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 제주항공이 케이팝(K-POP) 아티스트 '제로베이스원'의 컴백에 맞춰 해당 그룹의 화보 이미지를 입힌 래핑 항공기를 도입하고 국내외 글로벌 팬덤을 겨냥한 마케팅 협업에 나선다. 이번 컬래버레이션은 항공기의 이미지와 아티스트의 새 앨범 메시지를 연계해 글로벌 소비자들에게 차별화된 브랜드 경험을 제공하기 위해 기획됐다.

제주항공은 제로베이스원의 미니 6집 '어센드-(Ascend-)' 발매를 기념해 '제로베이스원 래핑 항공기' 컬래버를 진행한다고 19일 밝혔다. 해당 래핑 항공기에는 신보 화보 이미지가 전면 적용되며 오는 6월 9일부터 제주항공이 운항하는 국제노선에 투입돼 3개월간 운항할 예정이다.

제주항공 제로베이스원 래핑기. [사진=제주항공]

이와 함께 탑승객과 팬클럽 '제로즈'(ZEROSE)를 위한 현장 및 온라인 프로모션도 다각도로 전개된다. 우선 인천공항을 출발하는 국제선 전 노선에서 카운터 탑승수속을 진행하는 승객에게는 제로베이스원의 이미지가 인쇄된 기획 탑승권이 약 2개월간 한정 수량으로 발급된다.

온라인에서는 공식 홈페이지와 애플리케이션을 활용한 경품 이벤트가 진행된다. 오는 31일까지 미니 6집 타이틀곡인 '톱 5'(TOP5) 음원을 다운로드하고 댓글 이벤트에 참여한 응모자를 대상으로 추첨을 진행한다. 이를 통해 인천~도쿄(나리타) 왕복 항공권, 제로베이스원 친필 사인 CD, 미니 6집 포토 세트 등이 지급된다.

일본, 대만, 홍콩 등 아시아 권역의 해외 팬들을 위한 별도 인센티브도 마련됐다. 제주항공 글로벌 홈페이지를 통해 신규 회원으로 가입하는 고객에게는 J포인트를 증정하며, 추첨을 거쳐 한국행 항공권과 친필 사인 CD, 포토 세트 등의 혜택을 추가로 제공한다.

제주항공 관계자는 "항공기의 '비상'하는 이미지와 제로베이스원의 새 앨범 어센드-(Ascend-)가 의미하는 상승의 메시지를 연계해 이종 산업 간 색다른 협업으로 국내외 소비자들에게 신선한 즐거움을 제공할 예정"이라며 "제로베이스원 래핑기를 통해 글로벌 팬들에게 새 앨범 어센드-와 함께 제주항공 브랜드를 친근하게 알릴 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

aykim@newspim.com