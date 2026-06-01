제주항공, AI 위험물 안내 프로그램 'JRAG' 현장 도입

이미지 기반 실시간 판독 구현

보조배터리 등 잠재 요인 차단

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 제주항공이 자체 개발한 인공지능(AI) 기반 위험물 안내 프로그램을 현장에 도입하며 잠재적 운송 위험 요인에 대한 선제적 차단과 안전운항 역량 강화에 나섰다.

제주항공은 항공운송 과정에서 주의가 필요하거나 운송이 제한되는 위험물 정보를 임직원들이 보다 신속하고 정확하게 확인할 수 있도록 지원하는 AI기반 위험물 안내 프로그램 'JRAG(JEJUair Regulation-based AI Guide)'을 자체 개발해 국내 지점 및 운송 현장에 도입했다고 1일 밝혔다.

제주항공의 AI기반 위험물 안내 프로그램(JRAG) 이미지.[사진=제주항공]

제주항공 JRAG는 OCR(광학문자인식)과 비전AI 기술을 적용한 것이 특징이다. 접수된 물품의 라벨·성분 표기·배터리 용량 등의 정보를 분석하고, 촬영된 이미지를 기반으로 위험 품목 여부를 실시간으로 판독해 기내 반입 또는 위탁 여부를 판단한다.

이 시스템은 국제항공운송협회(IATA) 위험물 최신 규정과 제주항공 내부 지침을 기반으로 구축돼 높은 정확성과 신뢰성을 확보했다. 현장 근무 직원들은 시간과 장소 제약 없이 위험물 관련 기준을 상시 확인할 수 있어 업무 효율성 개선으로 이어질 전망이다.

제주항공은 인천 등 국내 지점 적용을 시작으로 올해 안에 다국어 기능 개선을 거쳐 해외 지점까지 JRAG 이용을 확대할 계획이다. 향후 실제 운영 데이터를 분석해 시스템 정확도를 지속적으로 높이고, 최신 국제 기준과 정책 변경 사항도 수시로 고도화할 예정이다.

제주항공 관계자는 "JRAG 도입으로 운송 현장 직원들의 업무 역량을 높이는 동시에 보조배터리 화재 등 잠재적 위험 요인에 선제적으로 대응할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 데이터와 AI기반 기술을 활용한 안전관리 체계 고도화로 고객들이 더욱 안심하고 이용할 수 있도록 노력할 것"이라고 밝혔다.

aykim@newspim.com