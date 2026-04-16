주사기 재고 4409만개…식약처 "일일 수급 동향 공개"

AI 핵심 요약beta
- 식약처가 16일 주사기 수급 동향을 발표했다.
- 15일 재고량은 4409만개로 전날 대비 107만개 줄었다.
- 생산량은 늘었으나 출고량이 더 많아 재고 감소했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
생산보다 출고 많아 전체↓
"매점매석 시 신고 달라"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 지난 15일 오후 5시 기준 당일 총 재고량은 4409만개로 집계됐다. 전날 대비 107만개 감소한 수치다.
식품의약품안전처는 16일 주사기 생산 등 일일 수급 동향을 발표했다.
주사기 생산량은 늘었다. 지난 14일 오후 5시 기준 주사기 생산량은 332만개였으나 15일 오후 5시 기준 주사기 생산량은 390만개다. 반면 출고량은 532만개에서 498만개로 줄었다. 다만, 당일 생산량보다 당일 출고량이 많아 총 재고량은 줄었다.
식약처는 주사기 제조·판매업체가 매점매석행위를 하고 있음을 인지한 자는 '주사기 및 주사침 매점매석행위 신고센터'를 통해 신고해 달라고 당부했다. 신고된 내용에 대해 법 위반 여부를 점검하고 고발 등의 조치할 예정이라고 밝혔다.
식약처 관계자는 "생샨량은 국내 주사기 제조 상위 10개소를 기준으로 집계하는데 이 중 일부 업체는 원료가 한 번에 들어와 며칠 간격으로 생산한다"며 "일부 업체가 가동을 중단함에 따라 총 재고량이 줄었다"고 설명했다.
sdk1991@newspim.com