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여야, 국조특위 청문회서 공방…與 "방용철 진술 위증" 野 "조작 특위"

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  • 여야가 16일 국조특위 청문회에서 방용철 증언 신빙성을 두고 공방했다.
  • 국민의힘은 방 전 부회장 진술을 강조하며 특위 조작을 주장했다.
  • 민주당은 위증으로 규정하며 정치검찰 협박 수사를 비판했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대장동·위례신도시 조작기소 의혹 청문회
나경원 "시간·장소·방법 소상 진술"…서영교 "위증"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 여야가 국회 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회(국조특위)' 청문회에서 방용철 전 쌍방울 부회장 증언과 더불어민주당 소속 특위 위원의 이해충돌 문제를 두고 공방을 벌였다.

국민의힘은 방 전 부회장 진술의 신빙성을 강조하며 국정조사의 필요성을 문제 삼았고, 더불어민주당은 해당 증언을 위증으로 규정하며 조작수사 의혹을 제기했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 남욱 변호사, 정용환 서울고검 검사장 직무대행, 김태훈 대전고검 검사장, 이원석 전 검찰총장이 16일 오전 서울 여의도 국회 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회에서 열린 대장동·김용 전 민주연구원 부원장·위례신도시 조작기소 의혹 사건 청문회에서 출석해 의원 질의를 받고 있다. 2025.04.16 jk31@newspim.com

16일 정치권에 따르면 국조특위는 이날 국회에서 대장동·김용 전 민주연구원 부원장·위례신도시 조작기소 의혹 사건 관련 청문회를 열었다.

나경원 국민의힘 의원은 방 전 부회장의 진술과 관련해 "필리핀에서 김성태(전 쌍방울 회장)가 리호남에게 70만달러를 전달한 것을 시간·장소·방법까지 소상하게 진술했다"며 "이번 특위가 얼마나 조작된 것인지 명백하게 알게 됐다"고 주장했다.

반면 서영교 국조특위 위원장은 "방용철 증인의 진술은 위증"이라며 "국정원 보고로 리호남은 당시 제3국에 있었다는 것이 확인됐다"고 반박했다. 이어 "정치검찰들의 협박적 수사로 거짓말 공소장이 만들어졌다"고 주장했다.

민주당은 진술의 일관성 문제를 들어 공세를 이어갔다. 박선원 더불어민주당 의원은 "방용철은 돈 전달 시점은 2019년 7월 24일이라고 했지만 김성태는 25일, 26일로 말해 다르다"며 "쌍방울 측 주장이 타임라인 자체가 맞지 않는다"고 지적했다. 이어 "국정원은 22~24일 리호남이 베트남에, 25일 이후에는 중국에 있었다고 일관되게 설명하고 있다"고 말했다.

이에 윤상현 국민의힘 의원은 "국정원은 기본적인 사실도 모른다"며 "당사자가 경험한 것을 믿어줘야 한다"고 반박했다.

이날 청문회에서는 이건태 더불어민주당 의원의 이해충돌 문제를 두고 여야가 충돌하며 회의장에서는 고성이 오가는 모습도 연출됐다. 국민의힘은 항의를 이어가던 중 퇴장하기도 했다.

oneway@newspim.com

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李대통령, 오늘 홍준표와 오찬 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 이재명 대통령이 홍준표 전 대구시장과 비공개 오찬을 갖는다. 홍 전 시장은 16일 자신의 페이스북을 통해 "나는 무당적자이고 백수"라며 "보름 전 홍 수석(홍익표 정무수석)이 연락 왔길래 비공개 오찬이라면 괜찮다고 했다"고 말했다. 이어 "야당 대표뿐만 아니라 야당 인사들도 가는데 내가 안 갈 이유가 없기 때문"이라고 덧붙였다. 홍준표 전 대구시장 [사진=뉴스핌 DB] 정치권에 따르면 이 대통령과 홍 전 시장의 오찬은 오는 17일 진행될 것으로 관측된다. 보수 진영에서 대선 후보로도 활동했던 홍 전 시장은 지난해 국민의힘 대선 후보 경선에서 고배를 마신 뒤 현재는 당적이 없는 상태다. 최근에는 더불어민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리를 공개 지지한 바 있다. oneway@newspim.com 2026-04-16 15:57
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상승세 탄 이정후, 3안타 폭발 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 드디어 이정후(샌프란시스코 자이언츠)의 방망이가 봄바람을 타기 시작했다. 14경기 만에 한 경기 3안타 활약을 펼쳤다. 3경기 연속 안타에 최근 6경기 중 4경기 멀티히트의 고감도 타격이 이어지고 있다. 이정후는 17일(한국시간) 미국 오하이오주 신시내티 그레이트 아메리칸 볼파크에서 열린 2026 MLB 신시내티 레즈전에서 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4타수 3안타 1타점 1득점을 기록했다. 시즌 타율은 0.246, OPS는 0.686으로 올라섰고 팀은 3-0 승리로 4연패를 끊었다. 팀 6안타 가운데 절반이 이정후의 배트에서 나왔다. 2회 1사에서 첫 타석에 들어선 이정후는 상대 선발 우완 체이스 번스와 7구 승부까지 끌고 갔지만 낮게 떨어지는 슬라이더에 파울팁 삼진으로 물러났다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후. [사진=로이터] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 0-0으로 맞선 5회 1사 주자 없는 상황, 다시 번스를 상대한 이정후는 풀카운트에서 6구째 슬라이더를 잡아당겨 시속 99마일(약 159.3km)짜리 강한 타구의 우전 안타를 만들었다. 이후 브레넌의 3루수 병살타가 나와 득점으로 연결되진 못했다. 샌프란시스코 선발 랜던 룹은 6이닝 동안 단 한 점도 내주지 않자 샌프란시스코 타선이 7회초 응답했다. 바뀐 투수 브록 버크를 상대로 선두 타자 아라에스가 유격수 실책으로 출루했고 2사 후 채프먼이 좌중간을 가르는 적시 2루타로 0의 균형을 깼다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 랜던 룹. [사진=샌프란시스코 자이언츠] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 이어진 2사 2루 타석에 선 이정후가 승부에 쐐기를 박았다. 피치 클록 위반으로 스트라이크 하나를 안고 출발했지만 몸쪽 포심을 밀어 좌중간에 떨어뜨리는 1타점 적시타를 때렸다. 이어 대타 엘리엇 라모스의 볼넷, 슈미트의 중전 적시타까지 이어지며 스코어는 3-0이 됐다. 9회초 이정후는 1사 주자 없는 상황에서 좌완 샘 몰의 2구 스위퍼를 받아쳐 중전 안타를 쳐 시즌 두 번째 3안타 경기를 완성했다. 이정후는 11일부터 17일까지 6경기에서 23타수 10안타, 타율 0.435·OPS 1.154를 기록 중이다. 경기 막판에는 짧은 벤치클리어링이 벌어졌다. 8회초 아다메스 타석에서 코너 필립스의 몸에 맞는 공이 나오자 투수가 곧장 퇴장당하며 분위기가 험악해졌다. 샌프란시스코 마무리 밀러가 9회말 마지막 아웃을 잡은 뒤에는 삼진으로 돌려세운 스튜어트를 향해 소리를 지르며 다가갔고, 이에 스튜어트가 격하게 반응하면서 양 팀 선수들이 쏟아져 나왔다. psoq1337@newspim.com 2026-04-17 06:24

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