이원택 민주당 전북지사 후보 확정…"도민주권 구현"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

도민 참여형 선대위·통합 도정 구상

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 더불어민주당 전북특별자치도지사 후보로 이원택 국회의원이 최종 확정되며 본선 구도가 본격화됐다.

이원택 의원(군산·김제·부안 을)은 16일 더불어민주당 최고위원회 의결을 통해 전북지사 후보로 확정됐다.

이원택 더불어민주당 전북지사 후보[사진=이원택 선거캠프] 2026.04.16 lbs0964@newspim.com

이에 따라 이 후보는 향후 '도민주권 지방정부' 구현을 목표로 도민 참여형 선거대책위원회를 구성할 계획이다.

도민이 정책 기획과 실행 과정에 참여하고 성과를 공유하는 체계를 구축하겠다는 구상이다.

또 경선 과정에서 불거진 갈등을 봉합하고 통합 기조를 강화하는 데 주력할 방침이다.

아울러 경쟁 후보들의 공약과 비전을 도정에 반영하고, 지지층과의 소통을 확대해 전북 대전환을 이끌겠다는 전략도 제시했다.

이 후보는 "저를 선택해준 도민과 당원의 승리"라며 "책임감을 갖고 지방선거 승리에 기여하겠다"고 밝혔다.

한편 이 후보는 이달 말 국회의원직을 사퇴한 뒤 도지사 후보로 공식 등록할 예정이다.

lbs0964@newspim.com