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혼자 있는 가족, AI가 지킨다…정부, 상반기 'AI 복지·돌봄 로드맵' 발표

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AI 핵심 요약

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  • 정부가 16일 AI·IoT 결합 돌봄 체계를 발표했다.
  • 스마트 홈과 스마트 시설로 취약계층 24시간 관리한다.
  • 전주기 R&D 지원과 로드맵으로 기술 현장화 추진한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

제7회 과학기술관계장관회의 개최
스마트 홈 등 도입…위험 징후 감지↑
'전주기' 지원 체계 구축…현장 활용↑
정부 "돌봄 질 높이고 업무 부담 완화"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 정부가 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT)을 결합한 24시간 맞춤형 돌봄 체계를 구축해 어르신과 장애인 등 취약계층의 안전과 건강을 실시간으로 관리한다. 가정에는 '스마트 홈', 시설에는 '스마트 모델'을 도입해 돌봄 공백을 메울 예정이다.

보건복지부와 과학기술정보통신부는 16일 개최된 '제7회 과학기술관계장관회의'에서 관계부처 합동으로 수립한 'AI 돌봄기술 전주기 지원 전략'을 발표했다.

◆ 돌봄 AI, 위험 사전 감지…정부, 돌봄 기술 전주기 지원 사격

정부는 AI와 IoT 등 첨단기술을 활용해 개인별 상태와 필요에 따른 맞춤형 돌봄, 위험을 사전에 감지하는 예방 중심 돌봄을 구현한다. 재가 돌봄 분야에는 다양한 기기·장비가 AI와 연동되는 '스마트 홈' 모델을 도입해 안전·건강·정서 지원 서비스를 제공한다.

기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이] 

만일 이상 징후가 발생하면 AI·IoT 기기가 건강 상태와 활동을 파악해 신속하게 대응한다. 종사자가 대상자 가정을 방문하는 시간에만 제공되던 돌봄 서비스의 한계를 24시간 가동되는 AI 기술을 통해 보완할 수 있다.

장기요양시설에는 '스마트 시설' 모델을 도입해 돌봄 종사자의 업무부담을 낮추고 서비스 품질도 개선한다. 반복적인 기록업무는 AI가 보조하고 야간 라운딩도 AI·IoT 기반 모니터링으로 일부 대체한다. 특히 시설 내 데이터를 기반으로 이용자의 상태 변화를 분석해 정밀한 돌봄과 선제적 대응을 지원한다.

돌봄기술 개발도 강화한다. 정부는 돌봄 현장에서 실제 활용되는 기술을 개발하기 위해 연구개발(R&D)부터 실증·사업화·제도 연계까지 이어지는 전주기 지원체계를 구축한다. 단기적으로는 기술성숙도가 높은 AI·IoT 등을 중심으로 3년 내 현장 적용이 가능한 기술개발을 추진하고 서비스 혁신모델을 설계한다.

중장기적으로는 로봇공학(로보틱스)과 결합된 '피지컬 AI'를 개발한다. 이 AI는 이동·돌봄 보조 등 물리적 돌봄 행위를 지원한다. 복지부는 돌봄 현장의 문제 해결을 위한 응용·특화 기술개발을, 과기정통부는 데이터 플랫폼 등 기초·기반 기술개발을 담당한다.

피지컬 AI에 대해 복지부 관계자는 "흔히 쓰이는 AI는 언어 모델인데 물리적으로 동작하려면 언어뿐 아니라 다른 기능도 필요하다"며 "시각, 언어, 행동 3가지를 모아 AI 모델을 만들어 동작할 수 있도록 연구하고 있다"고 설명했다.

◆ 개발된 돌봄 기술 사장 없게…복지부, 'AI 복지·돌봄 로드맵' 발표

정부는 개발된 유망기술이 활용되지 못하고 사라지는 일이 없도록 실증·사업화를 거쳐 현장 확산까지 연결되도록 지원방안을 마련한다. 지속 가능한 기술 생태계를 조성하고 수요 기반을 확대해 실증환경을 제공한다. 장기요양보험, 사회서비스 이용권 등 주요 돌봄 제도 개선도 병행할 예정이다.

법·제도도 개선한다. 정부는 돌봄 현장에서 누구나 안심하고 AI를 활용할 수 있도록 법적 근거와 AI 윤리 가이드라인을 수립할 예정이다. 기술적 역량을 보유한 현장 전문인력을 양성하고 정보취약계층을 대상으로 활용 능력(리터러시)을 기르는 교육을 제공한다.

기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이]

복지부는 이같은 내용에 대해 전문가 토론회, 현장 공청회 등을 거쳐 세부 실행계획을 포함한 'AI 복지·돌봄 혁신 로드맵'을 올 상반기 내 마련해 공표할 계획이다. 돌봄기술 이외에도 복지행정 혁신방안이 추가될 예정이다.

이스란 복지부 차관은 "초고령 사회에 따른 돌봄 인력 부족 문제를 급속히 발전하는 AI 기술을 통해 완화해 지속 가능한 돌봄을 실현할 필요가 있다"며 "AI·IoT 등 기술을 활용해 돌봄의 질을 높이고 돌봄 종사자의 업무 부담을 경감하겠다"고 강조했다.

배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 "고령화가 가속화되는 가운데 AI를 통한 돌봄 기술 고도화와 인프라 확산은 AI 기본사회 실현을 위해서도 매우 중요한 과제"라며 "변화를 선도해 나갈 수 있도록 적극 협력하겠다"고 했다.

sdk1991@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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