[종합] 국회 나온 이원석, '대장동 수사' 정당성 강조…"취임 후 尹 안 만나"

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16일 국회 '尹 정권 조작기조' 국정조사 증인 출석

검찰청 폐지에 "세상 등지고 싶은 심정…죄스럽다"

[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 이원석 전 검찰총장이 16일 국회에 나와 "검찰총장으로 취임한 이후 윤석열 당시 대통령과 단 한 차례도 만나거나 통화하거나 문자를 한 적 없다"며 대장동·대북송금 수사의 정당성을 적극 피력했다.

이 전 총장은 이날 국회에서 열린 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹사건 진상규명 국정조사' 청문회에 출석해 윤상현 국민의힘 의원이 "대장동 수사나 대북송금 수사가 이재명 대통령을 타깃으로 한 기획 수사였나"라고 묻자 이렇게 말했다.

그러면서 "이 사건은 문재인 정부에서 시작돼 저희(검찰)에 넘겨온 잔여 사건"이라며 "새로 수사를 시작한 게 아니다"고 덧붙였다.

이 전 총장은 "내가 총장을 할 때만 해도 검찰에 대해서 믿었다. 나는 텔레그램은 깔 줄도 모른다"며 "재임 중 한동훈 당시 법무부 장관을 만난 적도 없고 퇴임하고도 만난 적이 없다"고 했다.

이어 "저희에 대해 무슨 말만 하면 내란세력이라고 한다"며 "저희도 계엄과 내란에 대해서는 단호히 반대하고 잘못됐다고 생각한다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 이원석 전 검찰총장이 16일 오후 서울 여의도 국회 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회에서 열린 대장동·김용 전 민주연구원 부원장·위례신도시 조작기소 의혹 사건 청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 2025.04.16 jk31@newspim.com

이 전 총장은 '대장동 항소 포기'와 관련해 "항소를 포기함으로써 대장동 일당은 형량도 올라가지 않는다. 범죄 수익도 박탈되지 않는다. 항소심에서 원래 수사했던 검사가 직접 관여도 못 해서 공소 유지도 어렵게 된다"며 "이만큼 대장동 일당에 대해 이익을 주는 게 어디 있는가"라고 지적했다.

그는 "정성호 장관께서 항소 포기 당시 논란이 일자 대장동 수사와 재판은 성공한 수사와 재판이라고 했다"며 "그런데 성공한 수사와 재판이 몇 달 뒤 민주당이 감찰 의뢰받아서 대장동 수사 검사 9명에 대한 감찰 지시를 할 만큼 실패한 수사와 실패한 재판으로 뒤집혔다. 그 이유를 납득하지 못하겠다"고 주장했다.

법무부는 지난 7일 대장동 사건을 수사했던 검사 9명에 대해 감찰에 착수했다. 이에 대검찰청은 서울고검에 진상 조사를 지시했고, 현재 쌍방울 대북 송금 사건의 '진술 회유 의혹'을 감찰 중인 인권침해점검 TF가 조사 중이다.

이 전 총장은 검찰개혁의 일환으로 검찰청이 폐지되는 상황에 대해 "세상을 등지고 싶은 심정"이라고 토로했다.

그는 "저희가 국민의 충분한 신뢰를 얻지 못해서 검찰이 문을 닫고 해체되고, 폐지돼서 땅속에 파묻히는 지경이 됐다"며 "검찰총장을 지냈던 사람으로서 국민들께 정말 죄스러운 말씀"이라고 말했다.

hong90@newspim.com