이원석 "취임 후 尹 만난 적 없어"…대장동·대북송금 외압 부인

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16일 국회 '尹 정권 조작기소' 국정조사 출석

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 이원석 전 검찰총장이 "검찰총장으로 취임한 이후에 윤석열 당시 대통령과 단 한 차례도 만나거나 통화하거나 문자를 한 적 없다"고 16일 밝혔다.

이 전 총장은 이날 국회에서 열린 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹사건 진상규명 국정조사' 청문회에 출석해 "대장동 수사와 대북송금 수사가 이재명 대통령을 타깃으로 한 기획 수사였는가, 아니면 진상규명을 위한 정당한 수사였느냐"라는 국민의힘 측 질의에 이같이 말했다.

그러면서 "이 사건은 문재인 정부에서 시작돼 저희(검찰)에 넘겨온 잔여 사건"이라며 "새로 수사를 시작한 게 아니다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 정용환 서울고검 검사장 직무대행(왼쪽)과 이원석 전 검찰총장이 16일 오전 서울 여의도 국회 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회에서 열린 대장동·김용 전 민주연구원 부원장·위례신도시 조작기소 의혹 사건 청문회에서 출석해 인사를 하고 있다. 2025.04.16 jk31@newspim.com

아울러 이 전 총장은 "내가 총장을 할 때만 해도 검찰에 대해서 믿었다. 나는 텔레그램은 깔 줄도 모른다"며 "재임 중 한동훈 당시 법무부 장관을 만난 적도 없고 퇴임하고도 만난 적이 없다"고 했다.

이 전 총장은 "우리에 대해 무슨 말만 하면 내란 세력이라고 한다"며 "우리들도 계엄과 내란에 대해서 단호히 반대하고 잘못됐다고 생각한다"고 덧붙였다.

이 전 총장은 '대장동 항소 포기'와 '대장동 수사 검사 감찰 지시'에 대해서도 비판의 목소리를 냈다.

그는 "항소를 포기함으로써 대장동 일당은 형량도 올라가지 않는다. 범죄 수익도 박탈되지 않는다. 항소심에서 원래 수사했던 검사가 직접 관여도 못 해서 공소 유지도 어렵게 된다"며 "이만큼 대장동 일당에 대해서 이익을 주는 게 어딨는가"라고 반문했다.

이어 "정성호 법무부 장관께서 항소 포기 당시 논란이 일자 대장동 수사와 재판은 성공한 수사와 재판이라고 했다"며 "그렇게 성공한 수사와 재판이 몇 달 뒤 민주당이 감찰 의뢰받아서 감찰 지시를 할 만큼 실패한 수사와 실패한 재판으로 뒤집혔다. 그 이유를 납득하지 못하겠다"고 덧붙였다.

이 전 총장은 이날 국정조사에 대해서도 "헌법과 법률에 어긋난다고 생각한다"고 지적했다.

yek105@newspim.com