[코인 시황] 비트코인, 7만5000달러 앞두고 '숨 고르기'… ETF 매수 vs 차익실현 물량 정면충돌

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미·이란 휴전 협상 연장 기대에 위험자산 랠리

온체인 매도 신호·파생시장 경계는 여전

7만6000~7만7000달러 상단 분수령…돌파 실패 땐 7만달러 초반 조정 가능성

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 비트코인이 이달 들어 10% 가까이 급등하며 7만5000달러선에 바짝 다가섰지만, 상승세는 뚜렷한 저항에 부딪히며 16일 숨 고르기 양상에 들어갔다.

미국과 이란의 휴전 협상 연장 기대 속에 미국 증시가 사상 최고치를 다시 쓰자 위험자산 선호 심리가 살아났지만, 온체인 지표와 파생상품 시장은 여전히 신중한 경계 신호를 보내고 있다.

비트코인은 이날 아시아 거래 시간 기준 한때 7만4935달러까지 오르며 주간 기준 5% 넘는 상승률을 기록했다. 미국과 이란이 다음 주 휴전 만료 시한 이후에도 협상을 연장하는 방향으로 원칙적 합의에 접근했다는 보도가 위험자산 전반의 안도 랠리를 자극한 영향이다.

한국 시간 오후 8시 현재 비트코인(BTC) 가격은 24시간 전에 비해 0.16% 오른 7만4319달러, 이더리움(ETH)은 0.20% 내린 2332달러에 각각 거래되고 있다. XRP는 1.41달러로 3.3%, 솔라나(SOL)는 85.08달러로 1.7% 오르는 등 알트코인도 대체로 오름세다.

전날 미국 증시에서는 S&P500 지수가 0.8%, 나스닥100 지수가 1.4% 오르며 모두 사상 최고치를 경신했다. 그러나 주식시장의 낙관론과 달리 암호화폐 시장 내부 수급은 보다 복잡한 흐름을 보이고 있다.

비트코인 가격 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.04.16 koinwon@newspim.com

◆ 온체인 지표서 차익실현 신호…"7만6800달러가 핵심 저항"

네트워크 거래 활동을 보여주는 온체인 데이터에 따르면 투자자들은 가격 상승 구간에서 본격적으로 차익 실현에 나서고 있다.

대표적으로 실현 손익 비율(Realized Profit/Loss Ratio)의 30일 지수이동평균(EMA)은 1.16까지 올라섰다. 통상 이 수치가 1을 넘으면 시장 참가자들의 이익 실현 움직임이 강화되고 있음을 의미한다.

특히 14일 비트코인이 7만6000달러 부근까지 치솟은 뒤 빠르게 7만5000달러 아래로 밀리는 과정에서 약 11억4000만달러 규모의 차익 실현이 이뤄진 것으로 집계됐다. 이는 올해 들어 가장 큰 단일 일일 규모 중 하나다.

시장 분석업체 크립토퀀트는 최근 매수자들의 평균 매입 단가, 이른바 실현 가격이 약 7만6800달러 부근에 형성돼 있다고 분석했다.

이 가격대는 지난 하락장에서 매집한 단기 보유자들의 사실상 손익분기점으로, 약세장 국면에서는 반복적으로 강한 저항선 역할을 해왔다.

실제로 지난 1월 반등 당시에도 같은 가격대에서 상승세가 막히며 비트코인이 6만달러 부근까지 밀린 바 있다.

이번에도 비슷한 흐름이 나타나고 있다. 크립토퀀트에 따르면 비트코인이 7만5000달러에서 7만6000달러 구간을 시험하는 동안 거래소 유입량은 시간당 약 1만1000BTC까지 급증했다. 이는 지난해 12월 이후 최고 수준이다.

◆ '고래' 물량 출회 vs ETF 자금 유입…시장 핸드오프 국면

더 주목되는 부분은 평균 입금 규모다.

최근 거래소 유입 물량의 건당 평균 규모가 2.25BTC까지 커지며, 소액 개인 투자자보다 큰손 자금의 움직임이 두드러지고 있다는 분석이 나온다. 대규모 이체 비중 역시 전체 유입의 10% 미만에서 단 며칠 만에 40% 이상으로 급증했다.

반면 수요 측면에서는 미국 상장 현물 비트코인 ETF가 꾸준한 매수세를 유지하고 있다.

시장 조성업체 엔플룩스(Enflux)에 따르면 중동 긴장 고조 직후 단일 거래일에만 약 2억4000만달러가 유입됐다. 이 자금이 비트코인을 7만1000달러에서 현재 수준까지 끌어올린 핵심 동력으로 평가된다.

결국 현재 시장은 장기 보유자들의 매도 물량을 ETF 신규 자금이 받아내는 '핸드오프(handoff)' 국면에 진입했다는 분석이 나온다. 쉽게 말해 오래 들고 있던 투자자들이 기관 수요에 맞춰 코인을 넘기고 있는 셈이다.

◆ 파생시장도 경계…"돌파장 아닌 기술적 반등"

비트코인 무기한 선물 시장에서 매수·매도 포지션 간 수급 균형을 보여주는 펀딩비(funding rate)는 여전히 소폭 마이너스 구간에 머물고 있다.

이는 롱(매수) 포지션보다 숏(매도) 포지션 수요가 여전히 조금 더 우세하다는 의미다.

동시에 시장에 쌓여 있는 선물 계약 규모를 나타내는 미결제약정(Open Interest)도 뚜렷한 증가세를 보이지 못하고 있다. 가격이 반등하고 있음에도 신규 자금이 공격적으로 유입되지 않고 있다는 뜻이다.

통상 강한 상승 추세 전환 국면에서는 숏 포지션 투자자들이 손실을 견디지 못하고 대거 포지션을 청산하는 이른바 숏 스퀴즈(short squeeze)가 나타난다.

하지만 현재 시장은 이런 전형적인 추세 전환 신호보다는 단기 낙폭 이후 기술적 반등에 가까운 모습을 보이고 있다는 평가가 나온다.

옵션 시장 역시 비슷한 분위기다. 암호화폐 옵션 거래소 데비릿 기준 전 만기 구간에서 풋옵션 선호 현상이 이어지고 있다.

시장에서는 이를 "추세 돌파장이 아니라 기술적 반등장"의 전형적인 특징으로 보고 있다.

◆ 이더리움 상대 강세…다음 리스크오프 장세 시험대

한편 주요 알트코인 가운데서는 이더리움이 상대적으로 강한 흐름을 보였다.

이더리움은 주간 기준 8% 넘게 올라 2360달러를 기록했고, ETH/BTC 비율도 0.0315까지 반등하며 수개월 만에 비트코인 대비 우위를 보였다.

이더리움 네트워크 거래량은 1분기 2억건을 넘어서며 사상 최고치를 기록했고, 스테이블코인 공급량 역시 1800억달러로 역대 최고 수준에 도달했다.

시장 참가자들은 다음 위험회피 장세에서 이더리움이 비트코인보다 덜 하락하는지를 주목하고 있다.

결국 향후 방향성의 핵심은 7만6000~7만7000달러 구간에서 늘어나는 매도 물량을 ETF와 신규 기관 자금이 얼마나 흡수할 수 있느냐에 달려 있다.

이 구간을 돌파하지 못할 경우 비트코인은 이번 상승이 시작된 7만 달러 초반대로 다시 밀릴 가능성도 배제할 수 없다는 분석이 나온다.

koinwon@newspim.com