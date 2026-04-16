"미·이란, 종전 기본합의 근접…성사 시 휴전 연장 불가피"

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국과 이란이 전쟁을 끝내기 위한 기본합의(framework deal) 도출에 한 걸음 더 다가선 것으로 알려졌다.

15일(현지시간) 악시오스는 미국 관리 2명을 인용해 양측 협상가들이 전날(14일) 협상 진전을 이뤘다고 보도했다.

양국은 파키스탄·이집트·튀르키예의 중재 지원을 받아 오는 21일 휴전 만료 전 합의 도출을 위해 남은 입장 차이를 좁히고 있다.

미국 성조기와 이란 국기.[사진=로이터 뉴스핌]

파키스탄 아심 무니르 육군 참모총장이 이끄는 대표단은 이날 이란 관리들과 회담을 위해 테헤란에 도착했다. 한 파키스탄 관리는 "합의가 성사될 수 있을지 지켜봐야 한다. 희망적으로 보고 있으며, 양측을 계속 압박하고 있다"고 말했다.

물밑에서는 JD 밴스 부통령, 스티브 위트코프 백악관 특사, 재러드 쿠슈너 등 트럼프 대통령의 협상팀이 이란 측 및 중재국들과 전화 통화와 물밑 접촉을 이어가며 합의문 초안을 교환했다. 한 미국 관리는 "모든 나라와 전화하고 물밑 접촉을 하면서 점점 가까워지고 있다"고 밝혔다.

또 다른 미국 관리는 "우리는 합의를 원한다. 이란 정부 일부도 합의를 원한다. 문제는 이란 정부 전체가 합의에 나서도록 하는 것"이라고 말했다.

휴전 만료 전 추가 대면 협상이 수일 내 열릴 가능성이 높지만 아직 일정은 잡히지 않았다. 지난 주말 파키스탄에서 1차 협상을 주도한 밴스 부통령은 "협상 상대방이 합의를 원했다고 생각한다. 현 상황에 매우 긍정적으로 생각한다"고 말했다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인도 "대화가 생산적으로 이뤄지고 있다. 합의 가능성에 대해 긍정적으로 본다. 이란이 대통령의 요구를 수용하는 것이 이란에도 최선"이라고 밝혔다.

기본합의가 이뤄질 경우 포괄적 합의의 세부 사항을 협상하기 위해 휴전을 연장해야 할 것으로 보인다. 한 미국 관리는 "세부 사항은 복잡하다. 이틀 안에 끝낼 수 없다"고 말했다. 다른 관리는 "미국은 휴전 연장에 공식적으로 합의하지 않았다. 미국과 이란 간의 합의 도출을 위한 접촉은 계속되고 있다"고 전했다.

미국 관리들은 트럼프 대통령의 해상봉쇄가 이란의 석유 수출을 차단하면서 이란의 심화하는 경제 위기가 이란 정부를 협상 테이블로 압박하고 있다고 보고 있다. 한 관리는 "이란에는 돈이 없다. 파산 상태다. 우리도 알고, 이란도 우리가 안다는 걸 안다"고 말했다.

이란은 하루 약 150만 배럴의 원유를 수출해 약 1억4천만 달러(약 2,064억 원)를 벌어들인다. 재무부 출신 이란 제재 전문가 미아드 말레키는 "봉쇄는 이를 하루아침에 제로(0)로 만든다"고 말했다.

이란 원유 수출의 약 90%를 담당하는 하르그 섬은 호르무즈 해협에서 약 640㎞ 떨어진 페르시아만에 위치해 봉쇄 시 사실상 가동이 중단된다. 한 행정부 관리는 "지금 당장 하르그를 침공할 필요가 없다. 그냥 고사시키면 된다"고 말했다.





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