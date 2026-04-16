트럼프 "내일 이스라엘-레바논 정상 대화"...휴전합의 주목

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령은 이스라엘과 레바논 정상이 16일(현지시간) 회담할 예정이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 15일 트루스소셜에 "이스라엘과 레바논 사이에 숨을 좀 돌릴 수 있는 여유를 주려고 노력 중"이라며 "양국 정상들이 대화를 나눈 지 34년이라는 정말 오랜 시간이 흘렀다. 내일(16일) 그런 대화가 이뤄질 것"이라고 알렸다.

트럼프 대통령은 대화 주체를 구체적으로 명시하진 않았지만, 이스라엘 매체 타임스오브이스라엘은 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 조제프 아운 레바논 대통령이 될 것으로 보인다고 전했다.

대화의 형식이 대면 회담일지, 전화통화가 될지는 불투명하다.

이스라엘과 레바논 회담 소식은 이스라엘과 레바논 친이란 무장정파 헤즈볼라의 휴전 가능성이 주목되는 가운데 나왔다.

뉴욕타임스(NYT)에 따르면 이스라엘과 레바논은 이르면 오는 16일부터 약 일주일 동안 휴전에 돌입하는 방안을 논의 중이다.

다만, 레바논 정부가 이스라엘과 일주일 휴전에 합의한다고 해서 헤즈볼라가 그 결정에 따를지 여부도 현재로선 불투명한 상황이다.

파이낸셜타임스(FT)는 레바논 당국자를 인용해 이스라엘과 헤즈볼라의 휴전 합의가 조만간 발표될 것이라고 보도했다.

이란이 미국과의 종전 협상 조건 중에는 역내 대리 세력들에 대한 공격 중단을 포함하고 있어, 이번 휴전이 성사된다면 미국-이란 종전 협상도 급물살을 탈 것으로 보인다.

도널드 트럼프 미국 대통령 [사진=로이터 뉴스핌]

wonjc6@newspim.com