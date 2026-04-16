카랑, 신한EZ손보와 AI 보상심사 고도화 MOU 체결

멀티모달 AI로 증빙검증 효율화 PoC 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 종합 모빌리티 헬스케어 플랫폼 기업 카랑은 신한EZ손해보험과 자동차 보상 심사 프로세스의 디지털 전환과 운영 효율 고도화를 위해 기술 검증(PoC) 추진을 골자로 업무협약(MOU)을 체결했다고 16일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 협약으로 양사는 카랑이 개발 중인 AI(인공지능) 기반 자동차 견적 검증 시스템을 보험사의 자동차 금융 운영 실무에 적용하는 PoC를 추진한다. 보상 심사 과정에서 반복적으로 발생하는 증빙자료 검증의 비효율을 줄이고 이미지와 문서 중심의 비정형 데이터를 AI 기반으로 구조화해 심사 정확도와 처리 속도를 함께 높이는 데 목적이 있다.

특히 양사는 차량 등록증, 견적서, 증빙 이미지 등 각종 증빙자료에 대한 LLM OCR(이미지 내 텍스트를 추출하고 의미까지 분석하는 인공지능 기반 문자 인식 기술) 기반 데이터 추출, 기존 제출 이력과의 유사도 분석, 중복 제출 모랄이슈 여부 확인, 사진 적합성 및 증빙 진위 판단 자동화 가능성을 중점 검토할 예정이다. 이를 통해 자동차 부품 청구 가격의 적정성을 엄밀히 판단하고 전반적인 수리 및 관리 비용 산정의 투명성과 효율성을 대폭 끌어올린다는 구상이다.

카랑, 신한EZ손해보험과 '자동차 보상심사 AI 고도화' 위한 업무협약 MOU 체결 이미지 .[사진= 오비고]

카랑은 그간 자동차 운영·정비 영역에서 텍스트와 이미지 데이터를 결합한 멀티모달 AI 모델을 바탕으로 정비소 배정, 작업 사진 적합성 판단, 차량 문제 분류 검증 체계를 고도화해 왔다. 여기에 고객응대 자동화, 작업 품질 검증, 외관 사진 기반 수리·부품 견적 도출, 데이터 기반 운영 의사결정 고도화를 주요 AI 오퍼레이션 모델로 제시하며 본격적인 모빌리티 딥테크 기업으로 자동차 관련 금융권의 업무 효율화에 기여하는 초격차 과제를 개발하고 있다.

또한 신한EZ손해보험은 이번 협업을 통해 보상 심사 과정의 신뢰성과 효율성을 높이고 현업 담당자의 반복 검토 업무를 줄이는 동시에 보다 체계적인 심사 기준을 마련할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 카랑은 단순한 정비 플랫폼을 넘어 자동차 운영 데이터와 AI를 결합한 AX(인공지능 전환) 파트너로서 향후 보험 및 자동차 금융 운영 영역 전반으로 사업 영역을 확장해 나간다는 방침이다.

카랑 관계자는 "자동차 산업은 이미지, 문서, 정비 이력, 견적 정보 등 비정형 데이터가 매우 많은 산업"이라며 "오랜 기간 현장에서 축적해 온 방대한 정비 데이터와 진일보한 예측 정비 AI 기술력이 대형 금융사의 실증 사업으로 이어졌다는 데 큰 의의가 있다"고 말했다. 이어 "신한EZ손해보험과의 전략적 협력을 성공적으로 완수해 자동차 보험 및 금융 업계의 AX을 이끄는 핵심 파트너로 자리매김하겠다"라고 말했다.

한편 양사는 체결일로부터 6개월간 긴밀한 기술 교류 및 데이터 연동을 통해 PoC를 수행한다. 검증 완료 후 본격적인 사업화 및 시스템 상용화 단계로 나아갈 계획이다.

nylee54@newspim.com