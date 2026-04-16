생명이 존중받는 안전한 대한민국…제12회 국민안전의 날 기념식 개최

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부는 16일 정부세종컨벤션센터에서 '제12회 국민안전의 날 기념식'을 개최했다고 밝혔다.

국민안전의 날은 세월호 참사 이후 안전의 중요성을 되새기고 국민 안전의식을 높이기 위해 매년 4월 16일로 지정된 기념일로, 정부는 2015년부터 기념식을 이어오고 있다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

이날 행사에는 국무총리를 비롯해 중앙·지방정부, 공공기관, 민간단체, 일반 국민 등 300여 명이 참석해 재난 및 안전사고 희생자를 추모하고 안전한 사회를 만들기 위한 의지를 다졌다.

올해 기념식은 '생명이 존중받는 안전한 대한민국'을 주제로 진행됐다. 정부는 생명안전기본법 제정 추진, 재난 피해자 권리 보장, 산업재해 근절 등 국민 생명과 안전을 최우선으로 하는 정책 방향을 강조했다.

행사에서는 국민과 시민단체, 정부 대표가 함께 안전관리헌장을 낭독하며 각자의 자리에서 안전 실천을 다짐했으며, 안전한 사회를 향한 공동의 의지를 담은 주제영상 상영과 퍼포먼스를 통해 기념식을 마무리했다.

이와 함께 행사장에는 재난안전 정책과 사진 공모전 수상작, 어린이 안전일기 우수작을 소개하는 전시 공간이 마련됐다. 어린이를 대상으로 한 체험형 안전교육 프로그램도 16일부터 18일까지 3일간 운영된다.

윤호중 장관은 "국민주권정부는 국민의 생명과 안전을 지키는 것을 국정운영의 최우선 목표로 삼고, 생명이 존중받는 안전한 대한민국을 만들기 위해 최선을 다하겠다"며 "국민 한분 한분의 안전에 대한 관심과 실천을 바탕으로, 민·관이 함께 힘을 모아 더 안전한 대한민국을 만들어 나갈 것"이라고 밝혔다.

abc123@newspim.com