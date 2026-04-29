[6·3 지선] '안정 속 변화'로 수성 나선 국민의힘 강남3구 서울시의원 후보들

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'전통적 강세 지역' 강남구·서초구·송파구 후보 라인업

지역 현안에 밝은 현역과 젊은 신진 후보 '믹스'

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국민의힘이 서울의 대표적 강세 지역인 강남 3구(강남·서초·송파)의 서울시의원 후보 전열을 정비하고 본격적인 선거 국면에 돌입했다.

국민의힘 강남 3구 서울시의원 후보들은 지역 현안에 밝은 현역 의원들과 젊은 신진 후보들을 적절하게 나눠 라인업을 구축한 것이 특징이다.

특히 30대 청년 인재와 다선 구의원 출신의 베테랑을 배치해 변화와 안정을 동시에 꾀했다는 분석이 나온다.

◆ 강남구 1~6 선거구, 전문직 여성 인재와 '검증된 현역' 전면 배치

강남구는 건축, 패션, 입법 분야에서 실무 역량을 검증받은 인물들이 포진했다.

민경희 후보(강남1)는 54세 여성으로 기업 임원 출신의 경제 전문가다. 연세대학교 생활환경대학원에서 패션산업정보를 전공한 이학석사이며, 현재 국민의힘 중앙여성위원회 부위원장과 제22기 민주평화통일자문회의 자문위원을 맡아 중앙 정치 무대에서도 활발히 활동하고 있다.

강신욱 후보(강남2)는 39세 남성으로 국회의원 비서관 출신이다. 충북대학교 일반대학원 안전공학과 석사이며, 국회 최일선에서 쌓은 풍부한 정무 감각과 정책 수립 경험을 바탕으로 지역 현안을 시정에 신속하게 투영할 적임자로 평가받는다.

이인화 후보(강남3)는 57세 여성으로 도시 정책 전문가의 면모를 갖췄다. 호서대 벤처대학원에서 경영학 박사 학위를 취득했으며, 대통령 소속 국가건축정책위원회 위원을 역임했다. 현재 도원건축사사무소 대표로서 전문 지식을 시정에 접목할 계획이다.

유만희 후보(강남4)는 65세 남성으로 현역 서울시의원이다. 강남구의회에서만 4선을 지낸 인물로, 서울시의회 보건복지위원회 부위원장을 역임하며 지역 복지 행정의 기틀을 닦아왔다.

이도희 후보(강남5)는 48세 여성으로 제9대 강남구의회 경제도시위원장을 지낸 도시 전문가다. 이화여대 건축학과를 졸업했으며 국민의힘 서울시당 부위원장 등을 거치며 지역 개발과 경제 분야에서 두각을 나타냈다.

김길영 후보(강남6)는 53세 남성으로 현재 서울시의회 도시계획균형위원회 위원장을 맡고 있다. 동국대 대학원에서 정책학 박사 과정을 수료했으며, 시의회 국민의힘 원내수석부대표를 지내는 등 당내 전략통으로 꼽힌다.

서울특별시의회 본관 [사진=뉴스핌 DB]

◆ 서초구 1~4 선거구, 정책 역량 중심...현역 의원 강세

서초구는 학술적 깊이와 실무 경험을 겸비한 현역 의원들을 중심으로 라인업이 꾸려졌다.

김지훈 후보(서초1)는 35세 남성으로 현재 서초구의회 의원이다. KDI 국제정책대학원에서 정책학 석사 과정을 수료한 정책 전문가로, 젊은 시각에서 지역 발전을 견인할 유망주로 꼽힌다.

이숙자 후보(서초2)는 63세 여성으로 재선 서울시의원이다. 서강대 경제학 석사 출신으로 서울시의회 기획경제위원장을 지낸 경제 전문가이며, 노련한 의정 경험을 바탕으로 서초의 경제 지도를 그려왔다.

고광민 후보(서초3)는 52세 남성으로 현역 서울시의회 의원이다. 연세대 정치학 석사 출신으로 서초구의회 부의장을 지냈으며, 현재 동덕여대 특임교수로 재직하며 정무와 학술 분야를 아우르는 전문성을 발휘하고 있다.

이효진 후보(서초4)는 46세 여성으로 현역 비례대표 서울시의원이다. 고려대 대학원에서 문예창작학을 전공했으며 국민의힘 중앙연수원 부원장과 대학 겸임교수 등을 맡아 교육과 문화 정책 분야에서 폭넓은 역량을 보여주고 있다.

서울특별시의회 [사진 = 뉴스핌 DB]

◆ 송파구 1~6 선거구, '안정의 중진'과 '혁신의 신예' 투트랙

송파구는 서울시의회 내 영향력이 큰 중진 의원들을 전면에 배치해 지역 위상을 높이는 한편, 30대 여성 인재를 등용해 혁신 이미지를 강화했다.

윤유진 후보(송파1)는 49세 여성으로 국세청에서 16년 넘게 근무한 행정 전문가다. 가천대에서 경영학 박사 학위를 받았으며 현재 윤유진세무회계사무소를 운영 중이다.

김광철 후보(송파2)는 63세 남성으로 제9대 송파구의회 의원이다. 성균관대 경영학 석사 출신으로 구의회 운영위원장을 역임하는 등 안정적인 의정 운영 능력을 검증받았다.

임춘대 후보(송파3)는 69세 남성으로 제11대 서울시의회 기획경제위원회 위원장을 지낸 중진이다. 정치학 박사 학위 소지자로 제7대 송파구의회 의장을 지내는 등 지역 내 기반이 매우 탄탄한 인물이다.

이성배 후보(송파4)는 50세 남성으로 현재 서울시의회 국민의힘 대표의원을 맡고 있다. 시의회 대표의원은 국회로 치면 원내대표다. 시의회 예산결산특별위원장 등 요직을 두루 거치며 서울시정 전반을 조율해온 핵심 인사이기도 하다.

유정인 후보(송파5)는 63세 남성으로 제11대 서울시의회 의원이다. 한양대 행정학 석사 출신으로 송파구의원을 거쳐 시의회에 입성했으며, 풍부한 지방자치 경험을 바탕으로 생활 밀착형 의정을 실천해왔다.

이수진 후보(송파6)는 36세 여성으로 청년 대표 주자다. 고려대 노어노문학과를 졸업했으며 국민의힘 중앙당 차세대여성위원회 부위원장을 역임하는 등 젊은 유권자들의 목소리를 대변할 신예다.

allpass@newspim.com