하나금융그룹, 하나드림타원 완공 앞서 인천 환경 개선 벽화조성 봉사활동

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발달장애인예술가 조태성 작가와 임직원이 벽화 조성

연말까지 총 7회 걸친 인천 환경정화 활동 지속

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹은 인천 청라 하나드림타운 완공에 앞서 인천지역 환경개선을 통한 포용가치 확산을 위해 발달장애인 미술공모전 '하나 아트버스'' 수상자와 함께하는 벽화조성 봉사활동을 실시했다고 29일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 지난 28일 인천 서구 소재 연희노인문화센터에서 진행된 벽화조성 봉사활동에 참여한 하나금융그룹 임직원이 벽화를 조성하며 지역사회에 따뜻한 메시지를 전하고 있다. [사진=하나금융그룹]2026.04.29 dedanhi@newspim.com

이번 봉사활동은 올해 9월 그룹의 본점 소재지를 인천 청라국제도시로 이전하는 하나금융그룹이 벽화조성을 통해 인천지역 환경개선에 기여하는 한편, 발달장애 예술가의 창의성과 예술적 역량을 지역사회와 공유하고 장애인식 개선 등 다양성을 존중하는 차원에서 마련됐다.

하나금융그룹은 이번 벽화조성 봉사활동을 시작으로 올해 연말까지 총 7회에 걸쳐 인천지역 환경정화를 위한 다양한 활동을 지속하며 지역사회와의 상생을 확대할 계획이다.

인천 서구 소재 연희노인문화센터에서 진행된 이날 봉사활동에는 발달장애인 예술가 조태성 작가와 하나금융그룹 임직원 30여명이 참여했으며, 연희노인문화센터 외벽에 조태성 작가의 작품 '다시 꿈꾸는 고래'를 모티브로 한 벽화를 조성했다.

조태성 작가는 하나금융그룹이 발달장애 예술가들의 사회적 진출과 경제적 자립을 지원하고자 매년 개최하는 '하나 아트버스'에서 2022년 우수상, 2023년 최우수상, 2025년 대상을 수상한 작가로, 2025년 11월 '하나아트크루' 단원으로 채용돼 하나금융그룹과 특별한 인연을 이어가고 있다.

하나금융그룹은 벽화조성 봉사활동과 더불어 연희노인문화센터에서 무료급식을 지원받고 있는 취약계층 어르신들에게 ▲식료품 ▲생필품 ▲'하나 아트버스' 친환경 굿즈 등이 담긴 행복상자 111개를 전달하며 나눔의 의미를 더했다.

한편, 하나금융그룹의 하나드림타운 조성사업은 지난 2017년 통합데이터센터, 2019년 하나글로벌캠퍼스 구축에 이어, 오는 9월 그룹헤드쿼터 완공을 통해 대망의 3단계 프로젝트가 완성된다. 하나드림타운은 첨단 업무환경과 혁신적인 조직문화가 결합돼 디지털금융을 주도하고 글로벌 금융시장을 선도하는 등 한 단계 더 높은 도약을 이끌어 낼 것으로 기대된다.

dedanhi@newspim.com