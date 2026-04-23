하나금융그룹, 청년과 함께 성장 20기 '하나금융그룹 스마트 홍보대사' 모집

AI 핵심 요약beta
- 하나금융그룹이 23일 제20기 스마트 홍보대사 모집을 5월 22일까지 한다.
- 스마홍은 대학생 50명이 Ha.Ha.Ha 모토로 홍보·사회공헌·현장 활동을 한다.
- 지원자는 서류·면접 선발 후 해외 봉사와 입사 우대 혜택을 받는다.
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해외 봉사활동 기회와 향후 입사 지원시 서류전형 우대 혜택
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹은 제20기 하나금융그룹 스마트 홍보대사'(이하 스마홍)을 오는 5월 22일까지 모집한다고 23일 밝혔다.
올해로 20번째를 맞이한 '스마홍'은 2012년 금융그룹 최초로 시작된 대학생 홍보대사 프로그램으로, 국내외 사회가치창출 활동을 직접 기획하고 실행하며 하나금융그룹의 미션인 '함께 성장하며 행복을 나누는 금융'을 실천하고 있다.
이번에 선발되는 총 50명의 20기 '스마홍'은 'Ha.Ha.Ha' 라는 모토를 바탕으로 7월 초부터 8월 말까지 ▲온·오프라인 홍보 활동 'Happy Hana' ▲취약계층 사회공헌 활동 'Harmony Hana' ▲청라 헤드쿼터를 거점으로 한 현장 활동 'H.Q Hana' 등 다채로운 하나금융그룹의 미션을 함께 실천할 계획이다.
'제20기 스마트 홍보대사'는 그룹 홈페이지를 통해 지원 가능하고, 서류전형과 면접을 거쳐 선발된다. 수료자 전원에게는 해외 봉사활동의 기회와 향후 그룹 입사 지원 시 서류전형 우대 혜택이 주어지며, 우수 수료자에게는 소정의 상금이 수여된다.
한편, 하나금융그룹은 ▲지역 청년 창업가를 발굴하는 '하나 소셜벤처 유니버시티' ▲디지털 인재를 양성하는 '하나 청년 금융 인재 양성' 등 미래 세대의 주역인 청년들을 대상으로 진정성 있는 ESG 경영 활동을 지속적으로 확대하고 있다.
dedanhi@newspim.com