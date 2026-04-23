[특징주] 솔루스첨단소재, 전지박 매출 회복 기대에 24% ↑

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 23일 솔루스첨단소재가 장 초반 20% 넘게 급등하고 있다. 전지박 매출 회복과 고객사 확대 기대가 반영되며 주가가 강세를 보이는 것으로 분석된다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 26분 기준 솔루스첨단소재는 전일 대비 24.37% 오른 1만6790원에 거래되고 있다.

솔루스첨단소재 로고. [사진=솔루스첨단소재]

이날 유진투자증권은 보고서를 통해 솔루스첨단소재의 배터리 전지박 매출이 약 1년 만에 성장세로 전환될 것으로 전망했다. 한병화 유진투자증권 연구원은 "1분기 대부분을 차지했던 국내 셀사 물량이 2분기에도 유지되는 가운데, 글로벌 완성차 업체향 주문자상표부착생산(OEM) 판매가 4월부터 큰 폭으로 증가하고 있는 것으로 판단된다"고 설명했다.

또한 그는 "현지화 전략에 따라 고객사가 기존 4개에서 현재 8개로 확대됐으며, 연내 10개까지 늘어날 가능성이 있다"며 "이 같은 추세가 이어질 경우 내년 상반기 헝가리 공장은 풀가동(Full Capacity) 수준에 도달할 것"이라고 덧붙였다.

nylee54@newspim.com