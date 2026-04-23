에이루트, 스테이블코인 'USDFT' AFSA 인허가 최종 단계 진입

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영국 보통법 기반 AFSA 규제 체계 수용

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 에이루트가 자체 글로벌 스테이블코인 프로젝트 'USDFT(USD Forta)'에 대한 아스타나 금융서비스청(AFSA)의 인허가 절차가 마무리 단계에 들어섰다고 23일 밝혔다.

AFSA는 영국 보통법(English common law) 기반 금융 규제 체계를 갖춘 기관이다. 에이루트는 현재 AFSA로부터 기술적 완성도 및 운영 체계에 대한 최종 점검을 받고 있다. 자금세탁방지(AML) 및 실시간 거래 모니터링 시스템 고도화를 통한 내부 통제 체계 구축은 이미 완료한 상태다.

에이루트는 AFSA 최종 인허가를 기점으로 USDFT를 실질적 비즈니스 모델로 전환할 예정이다. 해외 인허가를 통해 ▲글로벌 컴플라이언스 체계 구축 ▲디지털 자산 보호 및 관리 고도화 ▲실제 무역 및 결제 환경과의 연동 확대를 진행 중이다. 국내는 스테이블코인이 법제화되지 않아 시장 확장에 제약이 있는 상황이다.

에이루트 로고. [사진=에이루트]

스테이블코인 시장은 성장세다. 지난해 스테이블코인 기반 거래 규모는 전년 대비 72% 증가한 33조달러(약 5경원)를 기록했다. 써클은 'USDC(유에스디코인)'를 비자·마스터카드 등 주요 결제 네트워크와 연동 중이며 페이팔은 'PYUSD(페이팔유에스디)'를 출시해 이커머스·송금 시장에서 활용도를 높이고 있다.

한국무역협회에 따르면 스테이블코인을 무역 결제에 도입할 경우 국제 송금 수수료가 현재의 6분의 1 수준까지 줄어드는 것으로 알려졌다.

회사 관계자는 "USDFT 프로젝트는 AFSA 최종 인허가를 기점으로 실질적 비즈니스 모델로 전환될 예정"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com