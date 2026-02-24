에이루트, AFSA에 스테이블코인 본 심사 제출

제도권 금융 인프라 편입 위한 실질 검증 단계 진입

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 블록체인 기반 디지털 금융 전문기업 에이루트는 아스타나 금융서비스청(AFSA)에 USD(달러) 기반 스테이블코인 사업 관련 본 심사 제출을 완료했다고 24일 밝혔다.

회사에 따르면 AFSA는 디지털 자산 사업자에 대해 사전 심사와 본 심사로 이어지는 단계별 심사 체계를 운영 중이다. 사전 심사 과정에서는 사업 구조의 규제 적합성과 개념적 타당성을 검토한다. AFSA는 본 심사에서 해당 사업 구조가 실제 규제 요건을 충족하고 안정적으로 운영될 수 있는지에 대해 내부 통제, 자금 구조, 리스크 관리, 운영 체계 등을 종합적으로 검증하고 있다.

에이루트는 최근 사전 심사에 통과하면서 사업 구조 규제 적합성 검토를 완료했으며, 이번 본 심사 제출을 통해 라이선스 발급을 위한 실질 검증 단계에 진입했다. 이는 스테이블코인 사업이 감독 당국의 규제 프레임워크 내에서 운영 가능한 금융 인프라로서 검증 절차를 진행하는 단계에 들어섰음을 의미한다고 회사 측은 설명했다.

에이루트 로고. [사진=에이루트]

특히 AFSA 본 심사는 조직 구조, 내부 통제 체계, 준비금 관리 구조, AML/CFT(자금세탁방지 및 테러자금조달방지) 프레임워크, 자금 흐름 관리, 시스템 운영 체계 등 사업 전반의 안정성과 규제 적합성을 종합적으로 평가하는 절차다. 이를 통해 규제 당국은 해당 사업의 이용자 보호 및 금융 안정성 요건 충족 여부를 확인할 예정이다.

에이루트는 스테이블코인 발행에서 나아가 결제 및 정산을 포함한 디지털 금융 인프라로서 활용을 목표로 하고 있다. 제도권 규제 프레임 내에서 운영되는 구조를 통해 향후 금융기관, 결제 사업자, 디지털 자산 플랫폼 등 다양한 금융 생태계와 연계 가능성을 확보할 방침이다.

회사 관계자는 "이번 본 심사 제출은 에이루트의 디지털 금융 인프라 사업이 개념적 설계 단계를 넘어 감독 당국의 규제 요건에 따른 실질적인 검증 절차에 진입했음을 보여주는 중요한 진전"이라며 "AFSA 규제 프레임워크에 따른 심사 절차를 성실히 진행해 안정성과 투명성을 기반으로 한 디지털 금융 인프라를 구축할 것"이라고 밝혔다.

그는 이어 "스테이블코인은 제도권 금융과 디지털 자산 생태계를 연결하는 핵심 인프라로, 규제 체계 내에서 검증될 경우 결제, 정산, 크로스보더 금융 등 다양한 영역에서 활용 가능할 것으로 기대한다"며 "향후 규제 요건을 충족하는 범위 내에서 사업 기반을 단계적으로 확대해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.

nylee54@newspim.com