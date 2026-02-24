경찰, 김경 '차명 후원' 최측근 소환 통보…강선우 체포동의안 오늘 표결

녹취·입금 정황 확보…국회, 24일 강선우 체포동의안 표결

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 경찰이 공천헌금 1억원 의혹으로 구속영장이 청구된 김경 전 시의원을 향한 수사를 확대하고 있다. 경찰은 김 전 시의원 가족 기업 수사를 이어가면서 '차명 후원' 의혹을 받는 최측근 관계자를 소환하기로 했다.

24일 경찰에 따르면 서울경찰청 공공범죄수사대는 최근 김 전 시의원 최측근 A씨를 정치자금법 위반 혐의로 입건하고 소환을 통보했다. A씨는 2023년 7월 서울 강서구청장 보궐선거를 앞두고 김 전 시의원을 대신해 민주당 중진 B국회의원에게 고액 후원한 혐의를 받는다.

김경 서울시의회 의원. [사진=뉴스핌DB]

경찰은 서울시의회로부터 김 전 시의원 녹취록이 담긴 PC를 확보했다. 녹취록에는 김 전 시의원이 B의원 보좌관에게 "다른 사람 이름으로 후원하겠다"는 취지 발언 담겼다고 알려졌다.

경찰은 이를 확인하기 위해 지난 10일 B의원 보좌관을 참고인 신분으로 불러 조사했다. B의원 보좌관은 "김 전 시의원이 면담을 신청하고 후원 계좌를 문의해 알려줬다"는 취지로 답했다고 전해졌다.

경찰은 김 전 시의원이 입김을 작용해 본인 가족이 운영하는 기업이 서울시 등으로부터 사업을 수주했다는 의혹과 관련해 입건 전 조사(내사) 중이다. 박정보 서울경찰청장은 전날 열린 기자간담회에서 "여러 의혹이 제기된 상태로 절차대로 차분하게 수사를 진행하고 있다"고 말했다.

한편 국회는 이날 오후 본회의를 열고 공천헌금 1억원 의혹으로 김 전 시의원과 함께 구속영장이 청구된 강선우 의원에 대한 체포동의안을 표결한다. 체포동의안은 재적 의원 과반 출석에 출석 의원 과반이 찬성하면 가결된다.

강 의원 체포동의안이 국회에서 가결되면 강 의원은 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받게 된다. 김 전 시의원 영장실질심사 일정도 곧 잡힐 예정이다.

앞서 경찰은 지난 5일 강 의원과 김 전 시의원에 대해 정치자금법·청탁금지법 위반 등 혐의로 구속영장을 신청했고 9일 검찰은 영장을 청구했다.

