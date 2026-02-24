아이엘, 휴머노이드 로봇 '아이엘봇' 국내 최초 제조공정 실전 투입

자동차부품 사출 양산라인 적용…피지컬 AI 데이터 축적

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 풀스택 미래모빌리티 플랫폼 기업 아이엘은 휴머노이드 로봇 '아이엘봇'을 실제 자동차부품 사출 생산공정에 투입하며 산업 현장 기반 실증과 피지컬 AI 데이터 확보에 본격 착수했다고 24일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 투입은 단순 기술 시연이나 테스트 목적이 아닌 실제 양산 공정 내 로봇을 지속 운용하며 실전 데이터를 축적하는 국내 최초 사례다. 아이엘은 그룹 내 자동차 전장 제조 계열사인 아이엘모빌리티의 실제 가동 중인 사출 생산라인을 실증 환경으로 활용해 휴머노이드 로봇의 반복 작업 수행, 작업 보조, 공정 내 이동 및 돌발 상황 대응 능력 등에 대한 단계적 검증을 시작했다.

특히 이번 실증은 기존 외국인 근로자가 수행하던 사출 공정에 휴머노이드 로봇을 직접 투입해 진행되고 있다. 이를 통해 작업 반복성, 동선 효율화, 예외 상황 대응 등 실제 산업 환경에서만 확보 가능한 실전 데이터 축적이 이루어지고 있다. 이는 시뮬레이션 기반 학습 중심의 기존 로봇 개발 방식과 달리 실제 생산 현장에서 축적되는 운용 데이터를 기반으로 로봇 성능을 고도화한다는 점에서 차별성을 갖는다.

아이엘봇 제조공정 실전투입. [사진=아이엘]

또한 아이엘봇은 작업 환경에 따라 오지손, 옴니피커, 진공 흡착기 등 다양한 엔드이펙터 교체가 가능한 범용 구조로 설계됐다. 이번 사출 공정에는 생산 효율성이 높은 옴니피커가 적용돼 실제 양산 작업에 투입됐다.

회사는 이번 실증을 통해 확보한 피지컬 AI 데이터를 기반으로 공정 특화 학습데이터, 현장 적용 소프트웨어, 운영 및 업데이트 서비스 등을 결합한 통합 솔루션을 단계적으로 출시할 계획이다. 이를 통해 로봇 하드웨어 판매 이후에도 데이터와 운영 서비스 매출이 지속적으로 발생하는 반복형 수익 구조 구축을 본격화한다는 전략이다.

아이엘 관계자는 "휴머노이드 로봇 산업의 핵심 경쟁력은 하드웨어가 아니라 현장에서 축적되는 운용 데이터"라며 "아이엘봇의 실제 생산공정 투입을 통해 확보되는 실전 데이터를 기반으로 로봇과 소프트웨어가 결합된 플랫폼 사업을 본격 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

한편 아이엘은 사출 공정을 시작으로 물류, 제조, 설비 운영 등 다양한 산업 영역으로 실증 범위를 확대하며 산업 현장 중심의 피지컬 AI 데이터 생태계를 구축해 나갈 방침이다.

nylee54@newspim.com