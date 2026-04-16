"열두 번째 봄…'생명안전기본법' 제정" 윤호중 장관, 세월호 12주기 추모사

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 윤호중 행정안전부 장관은 16일 세월호참사 일반인 희생자 12주기 추모식에서 "열두 번 째 봄이 찾아왔지만, 우리들 마음은 아직도 그날 그바다에 멈춰 있다"라며 희생자와 유가족에 대한 깊은 애도를 표했다.

윤 장관은 이어 "새순이 돋고, 꽃이 피는 따뜻한 봄이 누군가에게는 얼마나 시리고 아픈 시간일지 감히 짐작조차 하기 어렵다"라며 "12년이라는 긴 시간이 흘렀어도 여전히 어제 일처럼 생생한 아픔을 견디며, 사무치는 그리움을 '잊지 않겠다는 약속'으로 바꿔내신 여러분의 용기에 깊은 존경과 감사의 말씀을 드린다"라고 밝혔다.

윤호중 행정안전부 장관. [사진=뉴스핌DB]

또한 지난 정부 대응에 대한 한계도 짚었다. 윤 장관은 "지난 정부의 진실 규명은 더디기만 하였고, 투명하게 공개되어야 할 조사 과정에 유가족과 시민들이 제대로 참여하지 못하기도 했다"며 "세월호의 아픔을 겪고도 이태원 참사라는 또다른 안타까운 비극을 반복하기도 했다" 지적했다.

윤 장관은 앞으로의 과제에 대해 "참사의 원인을 명확히 밝혀 희생자분들의 명예를 회복하고, 안전한 대한민국을 만드는 것이 오늘 우리가 기억의 자리에 모인 진정한 이유이자, 별이 되신 분들께 바치는 가장 진실한 약속이 될 것"이라고 말했다.

정부의 안전 정책 방향도 제시했다. 그는 "이를 위해, 행정안전부는 국민안전을 책임지는 컨트롤타워로서, 대한민국 안전의 종착지이자 국민의 생명과 재산을 수호하는 최후의 보루가 되겠다"라고 강조했다.

구체적으로는 "먼저, 생명존중 안전사회 구현을 위해 '생명안전기본법'을 제정하고, 재난관리 체계의 사각지대를 없애겠다"며 "AI(인공지능), 드론 등 최신 과학기술을 활용한 재난안전관리 혁신을 통해 현장 중심의 대응 체계를 공고히 하겠다"라고 밝혔다.

끝으로 윤 장관은 "다시 한번 희생자분들의 영원한 안식과, 유가족 여러분의평안을 기원한다"고 추모사를 마무리했다.

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