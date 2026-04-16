박해철 "기억을 넘어 책임으로...세월호 약속 생명안전사회로 이어갈 것"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 더불어민주당은 16일 세월호 참사 12주기를 맞아 "기억을 넘어 책임으로, 세월호의 약속을 생명안전 사회로 이어가겠다"고 밝혔다.

박해철 민주당 대변인은 이날 서면브리핑을 통해 "세월호 참사는 과거가 아니라 국가의 존재 이유와 책임을 끊임없이 묻는 현재의 과제"라고 밝혔다.

박해철 더불어민주당 대변인 [사진=뉴스핌DB]

박 대변인은 "희생자 한 분 한 분을 깊이 기억하며 삼가 명복을 빈다"며 "헤아릴 수 없는 슬픔 속에서도 진실을 밝히고 정의를 세우기 위해 걸어오신 유가족과 생존자 여러분께 깊은 위로와 연대의 마음을 전한다"고 했다.

이어 "세월호 참사 이후 우리는 그날을 잊지 않겠다고, 다시는 같은 비극을 반복하지 않겠다고 약속해 왔다"며 "이제 그 약속은 선언이 아니라 실천이어야 한다"고 강조했다.

박 대변인은 "국민의 생명과 안전을 최우선에 두는 국정 기조를 확립하고 행정 전반의 가치와 기준을 바꾸는 것이 세월호 앞에서 우리가 져야 할 책임"이라고 했다.

그는 "이재명 정부는 세월호를 포함한 사회적 참사에 대해 국가의 책임을 공식적으로 인정하고 사과했다"며 "민주당 역시 피해자 및 유가족, 시민사회와 함께 진상규명, 기록 공개, 2차 가해 방지, 피해 지원 체계 개선, 4.16생명안전공원 건립 등 남은 과제를 점검하고 제도 개선을 추진하고 있다"고 밝혔다.

그러면서 "그날의 교훈이 제도와 현실 속에 실천으로 뿌리내릴 때 비로소 우리는 같은 비극을 반복하지 않을 수 있다"며 "조속히 생명안전기본법을 제정해 안전 사회로 한 걸음 더 나아가겠다"고 강조했다.

박 대변인은 "민주당은 국민의 생명과 안전을 국가 운영의 최우선 기준으로 세우고, 누구도 위험 속에 방치되지 않는 사회를 만들기 위해 끝까지 책임을 다하겠다"고 했다.

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