고유가 지원금 문자에 URL은 100% 사기…정부, 스미싱 주의 당부

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부는 16일 고유가 피해지원금과 관련해 URL(인터넷 주소)이 포함된 문자나 알림은 모두 사기일 가능성이 높다며 각별한 주의를 당부했다.

정부에 따르면 지원금 지급을 앞두고 대상 안내, 신청 유도, 카드 승인 등을 가장한 문자결제사기(스미싱) 시도가 증가할 것으로 예상된다.

[자료=행안부]

스미싱은 문자메시지(SMS)와 피싱(Phishing)의 합성어로, 악성 앱 설치를 유도하거나 금융·개인정보를 탈취하는 범죄 수법이다. 실제 지난해 민생회복 소비쿠폰 관련 단속에서도 불법 도박사이트 접속 유도, 악성 앱 설치 유도 등 총 430건의 스미싱 시도가 확인됐다.

정부는 "정부와 금융기관, 카드사, 지역화폐 운영기관 등은 고유가 피해지원금 관련 문자나 SNS에 URL 링크를 포함해 발송하지 않는다"며 "배너 링크나 앱 푸시 기능도 제공하지 않는다"고 강조했다.

이에 따라 이용자는 출처가 불분명하거나 링크가 포함된 문자·알림을 수신할 경우 클릭하지 말고 주의 깊게 확인해야 한다. 피해 예방을 위해 국민비서 사전 알림서비스 활용도 권장된다.

의심 문자 여부는 한국인터넷진흥원(KISA)의 '스미싱 확인 서비스'를 통해 확인할 수 있으며, 118 상담센터를 통해 상담도 가능하다. 피해가 발생한 경우에는 경찰청 전기통신금융사기 통합대응단 신고센터(☎1394)에 신고하면 된다.

정부는 국민 경각심을 높이기 위해 지난 10일부터 통신사 명의로 스미싱 예방 안내 문자를 순차 발송하고 있으며, 온라인 신청 페이지와 행정복지센터 등 오프라인 창구에서도 관련 안내를 병행하고 있다.

아울러 경찰청, 금융감독원, 한국인터넷진흥원 등 관계기관과 협력해 스미싱 모니터링을 강화하고, 피해 발생 시 신속 대응 체계를 운영할 방침이다.

abc123@newspim.com