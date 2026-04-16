빗썸, 이마트 쇼핑하면 신세계포인트·비트코인 동시 적립 프로모션 실시

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'신비로운 더블적립', 이마트서 장 보면 구매금액 1% 비트코인으로 돌려받아

기존 빗썸 회원 최대 5000원, 신규 회원 구매금액 10% 비트코인 지급

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 빗썸이 이마트 쇼핑 실적에 따라 신세계포인트와 비트코인을 동시에 적립해 주는 '신비로운 더블적립' 프로모션을 시작한다고 16일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 빗썸이 이마트 쇼핑 실적에 따라 신세계포인트와 비트코인을 동시에 적립해 주는 '신비로운 더블적립' 프로모션을 시작한다고 16일 밝혔다. [사진=빗썸]2026.04.16 dedanhi@newspim.com

'신비로운 더블적립'은 고객이 이마트에서 장을 보면 신세계포인트뿐만 아니라 구매 금액의 1%를 월 최대 5000원까지 비트코인으로도 돌려받을 수 있는 이벤트다. 이마트 매장을 포함해 트레이더스, 에브리데이, 노브랜드에서 결제한 내역이 모두 인정된다.

빗썸 앱이나 이마트, 신세계포인트, 이마트 에브리데이(이마일) 앱 중 하나를 통해 제휴 동의를 완료한 고객은 최근 90일간의 구매 실적을 소급 적용받을 수 있으며, 제휴 동의일로부터 2일 후 빗썸 앱에서 '적립받기'를 클릭하면 해당 실적의 1%가 비트코인으로 적립된다.

기존 빗썸 회원이라면 최대 5000원 상당, 빗썸 신규 회원은 구매 금액의 10%(최대 5만 원) 상당의 비트코인이 지급되며, 특히 신규 회원의 경우 2만 원의 빗썸 투자지원금과 3만 원의 신세계포인트까지 최대 10만 원 상당의 혜택을 받을 수 있다.

양사는 이번 제휴를 기념해 오는 5월 17일까지 한 달 간 총 1억 원 규모의 경품 이벤트도 진행한다. 경품 이벤트 참여는 제휴 등록 완료 및 이마트 앱 이벤트 페이지 내 '응모하기'를 눌러 신청하면 된다. 이후 이마트 등에서 3만 원 이상 쇼핑하고 신세계포인트를 적립하면 응모가 완료된다.

경품 당첨은 5월 22일 이마트 앱에서 확인할 수 있으며, 추첨을 통해 빗썸 원화, 이마트 상품권 '이마티콘', 신세계포인트, 커피 교환권 등이 제공된다. 프로모션 및 이벤트 참여는 빗썸 고객확인(KYC) 및 원화 계좌 등록을 완료한 회원에 한해 가능하다.

dedanhi@newspim.com