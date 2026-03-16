전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.16 (월)
KYD 디데이
증권·금융 가상통화

속보

더보기

비트코인 오지급 사고…빗썸 '내부통제·지분규제' 이중 압박

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

오지급 사태에 시장 침체로 실적 악화 우려, 대주주 지분 제한까지
시장 점유율은 20% 중후반, 큰 폭 하락 없었지만 제재시 위험
코스닥 상장 일정도 먹구름, "내부통제 갖춰 신뢰 쌓아야"

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 국내 2위 디지털자산 거래소 빗썸이 대형 전산 사고와 시장 침체, 규제 리스크까지 겹치며 복합 위기에 직면했다. 사상 초유의 60조원대 비트코인 오지급 사고로 내부통제 부실 논란이 불거진 데다, 국회에서 추진 중인 디지털자산기본법의 대주주 지분 제한 규정까지 현실화될 경우 지배구조 전반에 큰 변화가 불가피하다는 전망이 나온다.

지난 2월 6일 빗썸은 랜덤박스 이벤트 리워드를 지급하는 과정에서 단위를 원(KRW)이 아닌 비트코인(BTC)으로 잘못 입력해 695명에게 1인당 2000BTC, 총 62만 개의 비트코인을 지급하는 사고를 냈다. 원화 기준 약 60조원 규모로, 국내 거래소 역사상 최대 규모의 전산 사고다.

[사진=뉴스핌DB] 서울 강남구 빗썸라운지 삼성점.

문제는 이 사고 과정에서 내부 통제 시스템의 허점이 그대로 드러났다는 점이다. 대리 직급 직원 한 명의 입력 오류로 막대한 규모의 지급이 이뤄졌는데, 빗썸은 시스템 고도화 과정에서 다중 결재 절차가 누락된 상태였다고 설명했다.

사고 인지 역시 늦었다. 더욱이 과거에도 두 차례 소규모 코인 오지급 사례가 있었음에도 재발 방지 장치가 제대로 작동하지 않았다. 단순 전산 장애가 아니라 내부 통제 체계 전반의 부실 가능성이 제기되는 이유다.

여기에 디지털자산 시장 침체도 거래소 실적에 부담으로 작용하고 있다. 빗썸은 매출의 98.4%가 거래 수수료에서 발생하는 구조여서 거래량 감소의 영향을 직접적으로 받는다. 시장 거래대금이 줄어드는 상황에서 이번 사고까지 겹치며 실적 전망에도 먹구름이 드리웠다.

빗썸을 더욱 압박하는 변수는 국회에서 추진 중인 디지털자산기본법이다. 정부와 더불어민주당 디지털자산 태스크포스(TF)는 거래소 대주주 지분을 20%로 제한하는 방안에 합의한 상태다. 법 시행 이후 3년의 유예기간이 주어지고, 시장 점유율이 일정 기준에 미달하는 거래소에는 추가로 3년의 유예기간이 부여될 예정이다.

현재 빗썸을 비롯해 코빗, 고팍스 등 주요 거래소의 대주주 지분은 대부분 60% 이상이다. 법안이 그대로 시행될 경우 지배구조 개편이나 지분 매각이 불가피해 경영권 구조 자체가 흔들릴 수 있다는 관측도 나온다.

다만 더불어민주당 디지털자산TF 간사인 안도걸 의원에 따르면 합병 등 특수한 경우에는 지분 상한을 적용하지 않는 예외 규정이 검토되고 있다. 이 경우 두나무, 코빗, 고팍스 등 일부 거래소는 규제 영향을 덜 받을 수 있지만, 빗썸은 구조상 직접적인 영향권에 들어갈 가능성이 크다는 분석이 나온다.

사고 이후 빗썸의 시장 점유율은 크게 떨어지지는 않았다. 지난 3월 5일부터 11일까지 코인게코 데이터 기준으로 빗썸의 점유율은 20%대 초반부터 후반을 기록했다.

다만 사고 이전 공격적인 마케팅으로 30%대 점유율까지 끌어올렸던 흐름과 비교하면 상승세는 둔화된 모습이다. 같은 기간 코인원은 약 20%에 육박하는 점유율을 기록했고 코빗도 6% 안팎을 기록하며 선전했다. 업계에서는 달러 스테이블코인 '테라' 거래 관련 수수료 면제 이벤트 영향이 컸다는 분석이 나온다.

시장에서는 향후 금융당국 제재 과정에서 이용자 이탈이 발생할 가능성도 거론된다. 이병욱 서울과학종합대학원 교수는 "아마 빗썸이 신규영업정지 등 제재를 받을 것인데 이 과정에서 타격이 작지 않을 것"이라며 "더욱이 빗썸은 이번 사건으로 총체적으로 내부통제가 부실하다는 것이 드러났다. 이는 어느날 갑자기 회복되는 것이 아니라 장기적이고 지난한 과제가 되는 것"이라고 설명했다.

다만 이 교수는 "그러나 규제사업으로 독과점을 형성하고 있어서 회복하지 못할 정도는 아닐 것"이라며 "다만 금감원이 이번에 내부통제 부실을 느꼈기 때문에 다른 제재가 이뤄질 가능성은 있다"고 말했다.

빗썸이 추진 중인 코스닥 상장 일정에도 불확실성이 커졌다. 빗썸은 국내 디지털자산 거래소 최초 상장을 목표로 삼성증권을 주관사로 선정하고 상장 준비에 착수했지만 이번 사고로 일정이 지연될 가능성이 제기된다.

업계에서는 빗썸이 이번 사건을 계기로 내부통제 시스템을 근본적으로 재정비하지 않으면 신뢰 회복이 쉽지 않을 것이라는 지적이 나온다.

김성곤 블록체인협회 이사는 "전통 금융회사도 수많은 시행착오를 거치며 내부통제 체계를 구축해 왔다"며 "빗썸 역시 급성장 과정에서 거버넌스와 내부통제 시스템이 충분히 정비되지 못했던 측면이 있다"고 말했다.

이어 "이번 사건을 성장통으로 삼아 내부통제 체계를 정비하고 거버넌스를 강화해야 장기적으로 시장 신뢰를 회복할 수 있을 것"이라고 강조했다.

 

dedanhi@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'히든스테이지' 공모 시작 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 봄꽃이 피어오르는 3월, 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지'가 총상금 1200만원을 내걸고 16일부터 4월 24일까지 참가 신청을 받는다. [자료= 히든스테이지 사무국] 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 공동 주최하고 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 이 대회는 대상 500만원, 한국콘텐츠진흥원장상(최우수) 300만원, 우수상·루키상 각 200만원으로 상금을 구성했다. 특히 이 무대는 청년 음악인들에게 더없이 반가운 기회다. 나이·성별·국적 제한 없이 국내에서 음악 활동이 가능한 싱어송라이터라면 누구든 지원할 수 있다. 인디씬을 떠돌며 자신만의 음악을 다듬어온 청년 뮤지션들의 첫 도약대가 될 수 있다. 상금에 그치지 않고 본선 진출자 전원에게 라이브클립 제작 기회를, 대상 수상자에게는 음원 발매 기회까지 제공해 실질적인 커리어 발판을 마련해준다는 점도 주목할 만하다. 씨앗이 싹을 틔우는 봄처럼, 히든스테이지는 무명의 청년 뮤지션들이 세상에 처음 이름을 알리는 무대이기도 하다. 지난 3년간 수많은 음악인의 등용문이 돼온 이 무대는 장르·스타일을 가리지 않고 오직 '자신만의 음악'으로 승부하는 싱어송라이터를 찾는다. 미발표 창작곡 음원(MP3)과 실연 영상, 가사지, 프로필 사진을 사무국 이메일로 제출하면 된다. 1차 온라인 심사를 통해 5월 중순 20~30팀의 본선 진출자를 선발하며, 6~8월 서울 여의도 뉴스핌 스튜디오에서 매주 유튜브로 경연 영상을 공개한다. 최종 결선은 9월 공개 무대에서 펼쳐진다. 자세한 참가 방법은 히든스테이지 공식 홈페이지(https://hiddenstage.co.kr/)에서 확인할 수 있다. fineview@newspim.com 2026-03-16 09:17
사진
군 수송기로 한국인 204명 귀국 [서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 중동 지역에서 귀국하지 못하고 발이 묶여 있던 한국인 204명과 외국 국적 가족 5명, 일본인 2명 등 총 211명이 정부가 투입한 군 수송기를 타고 귀국했다. 외교부는 이들을 태운 공군 공중급유 수송기 KC-330 '시그너스'가 14일 저녁 (현지 시간) 사우디아라비아 리야드를 출발해 15일 오후 5시 59분 성남 서울 공항에 착륙했다고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 사진공동취재단 = 중동 전쟁 확대로 레바논에 체류 중이던 우리 국민 204명과 외국 국적 가족 5명 및 우방국(일본) 국민 2명 등 총 211명이 대한민국 군 수송기(KC-330)를 타고 15일 오후 성남공항에 도착하고 있다. 2026.03.15 photo@newspim.coms 지난달 28일 미국·이스라엘이 이란을 공격한 이후 중동 지역에 발이 묶인 한국인을 대피시키기 위해 군 수송기가 이용된 것은 처음이다. 앞서 정부는 전세기와 민항기 특별편을 편성해 아랍에미리트(UAE)와 카타르에 체류 중인 한국인들을 귀국시킨 바 있다. 그러나 공항이 폐쇄되거나 항공기 운항이 어려운 다른 중동 지역에 체류하는 국민들이 여전히 많은데다 이들이 UAE나 카타르로 이동하는 것도 쉽지 않은 상황이어서 한국인들이 상대적으로 집결하기 쉬운 리야드에 군 수송기를 투입하기로 결정했다. 정부는 '사막의 빛'으로 명명된 이번 작전을 위해 수송 경로상의 10여개 국가에 영공 통과 협조를 구하고, 이재웅 전 외교부 대변인을 단장으로 한 신속대응팀을 현지에 파견했다. 수송기에 탑승한 한국인들은 사우디아라비아를 비롯해 쿠웨이트, 바레인, 레바논에 체류 중이었다. 이들은 현지 대사관의 지원을 받아 육로 또는 항공편을 이용해 리야드에 집결했다. 정부는 관련 규정과 현지 상황 등을 고려해 성인 기준 88만원 내외의 비용을 군 수송기 탑승객에게 청구할 예정이다. 외교부는 "앞으로도 중동 지역에 체류 중인 우리 국민의 안전을 확보하고 귀국을 지원하기 위해, 현지 상황을 면밀히 주시하며 다양한 안전 조치를 지속적으로 강구해 나갈 예정"이라고 밝혔다. opento@newspim.com 2026-03-15 18:44

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동