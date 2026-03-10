NHN '한게임 로얄홀덤', 빗썸과 제3회 HPT 개최

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 엔에이치엔(이하 NHN)은 자사의 텍사스 홀덤 방식 모바일 포커 게임 '한게임 로얄홀덤'이 제3회 'HPT(Hangame Poker Tour)'를 개최한다고 10일 밝혔다.
HPT는 '한게임 로얄홀덤'에서 홀덤 게임 실력을 겨루는 온라인 새틀라이트 토너먼트와 현장 개최 방식인 오프라인 토너먼트로 나뉘어 진행하는 홀덤 대회다. 빗썸이 주최사로 참여했으며, SOOP이 운영을 맡았다. 지난해 11월 '한게임 로얄홀덤'의 리뉴얼과 함께 한게임의 자체 브랜딩 오프라인 대회로 본격적인 막을 올렸다.
온라인 새틀라이트 토너먼트는 3월 5일부터 4월 30일까지 57일간 하루 4번(17시 30분, 19시 30분, 21시 30분, 23시 30분) '한게임 로얄홀덤'에서 펼쳐진다. '한게임 로얄홀덤' 이용자는 누구나 별도의 신청 절차 없이 온라인 새틀라이트 토너먼트에 참가할 수 있다. 각 새틀라이트 토너먼트 당 배정된 오프라인 토너먼트 참가권 15장을 두고 경쟁할 수 있다.
오프라인 토너먼트는 5월 1일부터 3일까지 3일간 서울 서대문구 스위스 그랜드 호텔 컨벤션 센터에서 진행된다. 먼저 1, 2일차에서는 오프라인 참가권 1장으로 '메인 이벤트' DAY1에 참가할 수 있다. DAY1에서 생존한 이용자는 DAY2에 진출할 수 있다. DAY1은 참가권 1장을 사용해 재참여(리엔트리)도 할 수 있다.
3일차 '메인 이벤트' DAY2는 총 10억원 상당 BTC와 우승 트로피를 두고 이용자들이 본격적인 대결을 펼친다. 앞선 1, 2회차 대회에서도 접전 끝에 우승자가 가려진 만큼, 이번 제3회 HPT에서도 긴장감 넘치는 승부가 예상된다.
최영두 NHN 모바일 웹보드사업 그룹장은 "'한게임 로얄홀덤' 이용자분들의 꾸준한 관심 덕분에 지난 두 번의 HPT를 성공적으로 개최할 수 있었다"라며 "제3회 HPT도 그간 쌓은 대회 운영 경험을 바탕으로 더욱 많은 홀덤 게임 이용자분들이 도전의 재미와 긴장감을 느낄 수 있도록 준비했으니 많은 관심 부탁드린다"라고 전했다.
yuniya@newspim.com