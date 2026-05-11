하림, 본업 실적 개선 속 '더미식·홈플러스' 연결 주목…수직계열화 전략 본격화

본업 수익성 개선…1분기 영업이익 67.8% 급증

팬오션→사료→축산→육가공→HMR…수직계열화의 긴 사슬

더미식, 그룹 공급망의 종착지…'집밥의 본질' 승부

홈플러스 익스프레스·오드그로서, 유통 마지막 퍼즐 맞추나

적자 지속·SSM 둔화…청사진과 현실 사이의 간극

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 하림이 올 1분기 안정적인 실적 개선세를 이어가는 가운데, '한국판 카길', '종합 식품기업'을 꿈꾸는 그룹 차원의 수직계열화 전략이 본격적인 윤곽을 드러내고 있다. 본업에서 창출한 현금을 바탕으로 HMR(가정간편식) 브랜드와 유통 채널을 직접 연결하는 구조가 가시화되면서 업계의 시선이 하림그룹의 행보에 집중되고 있다.

11일 금융감독원에 따르면 하림은 올해 1분기 연결 기준 영업이익 116억6000만원, 순이익 34억7800만원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 67.8%, 21.7% 증가한 수치다. 매출은 3280억원으로 1.7% 늘어나는 데 그쳤지만 수익성 개선 폭이 두드러졌다는 평가가 나온다. 하림은 지난해 연결 기준 매출 1조4400억원, 영업이익 477억원으로 역대 최대 실적을 기록한 바 있다.

하림은 닭고기·육가공이라는 전통적인 식품 사업을 통해 꾸준한 현금 흐름을 확보하고, 이를 그룹 내 신성장 사업에 투입하는 구조를 구축해왔다.

하림지주 전북익산 본사 사옥.[사진=하림그룹]

◆'곡물 수입→사료→축산→가공→HMR→유통'…'한국판 카길' 전략

하림그룹의 현재 전략적 방향성은 원료 조달부터 소비자 식탁까지를 그룹 내부에서 직접 통제하는 수직계열화 전략이다.

팬오션이 해외에서 곡물을 직접 운송해오면 제일사료·팜스코가 사료를 생산하고, 선진·올품이 축산·도계를 담당한다. 하림은 그 중간에서 육가공을 맡고, 하림산업 '더미식'이 이 공급망의 끝에서 프리미엄 HMR로 완성된다.

홈플러스는 지난 7일 하림그룹 계열사 NS홈쇼핑과 익스프레스 영업양도계약을 체결했다. 익스프레스는 국내 기업형 슈퍼마켓 시장에서 GS리테일의 GS더프레시, 롯데쇼핑의 롯데슈퍼에 이어 3위 사업자다. 사진은 서울 시내 홈플러스익스프레스 매장. [사진=뉴스핌DB]

최근에는 유통 마지막 퍼즐까지 맞춰지고 있다. NS쇼핑의 홈플러스 익스프레스 인수가 완성되면 그룹이 자체 생산한 신선식품과 더미식 제품을 소비자와 가장 가까운 근린 점포에서 직접 판매하는 구조가 완성되는 모양새다.

하림이 선보인 신선식품 직배송 플랫폼 '오드그로서'와의 연계도 주목된다. 홈플러스 익스프레스의 전국 점포망이 오드그로서의 배송 거점으로 활용될 경우 온·오프라인을 아우르는 신선식품 유통 채널이 그룹 내부에서 동시에 완결되기 때문이다.

하림그룹은 양재동 도시첨단물류단지를 대규모 물류 허브로 구축 중이며, NS쇼핑 역시 신선식품 직배송 플랫폼 '오드그로서'를 통해 라스트마일 배송 경쟁력을 강화해왔다. 여기에 홈플러스 익스프레스의 촘촘한 점포망이 더해질 경우, 각 점포가 도심형 마이크로 물류 거점 역할을 수행하며 신선식품과 더미식 HMR 제품 기반의 퀵커머스 경쟁력이 크게 강화될 수 있다는 분석이 나온다.

업계에서는 하림그룹이 자체 생산 제품과 물류, 오프라인 유통망을 모두 직접 보유하게 될 경우 기존 플레이어들과 차별화된 원가 구조와 상품 경쟁력을 동시에 확보할 수 있을 것으로 보고 있다.

[AI 제작]

◆하림산업 대규모 적자·SSM 업황 둔화…넘어야 할 과제 산적

그러나 장밋빛 전망만 있는 것은 아니다. 더미식을 운영하는 하림산업은 대규모 설비 투자와 초기 마케팅 비용 부담으로 상당한 규모의 영업 적자를 지속하고 있다. 프리미엄 HMR 시장에서의 인지도를 끌어올리고, 판매량을 손익분기점 수준으로 끌어올리는 것이 시급한 과제다.

유통 부문도 순탄치 않다. SSM 업태 자체가 대형마트와 편의점 사이에서 입지가 좁아지는 구조적 업황 둔화를 겪고 있어 홈플러스 익스프레스 인수 이후 수익성 정상화까지는 상당한 시간과 투자가 필요할 것으로 예상된다. NS쇼핑 입장에서도 홈쇼핑 사업 본연의 수익성을 유지하면서 SSM 오프라인 사업을 동시에 안착시켜야 하는 이중 부담이 존재한다.

결국 하림그룹의 수직계열화 전략이 성공하려면 더미식의 매출 확대와 유통 시너지 창출이라는 두 마리 토끼를 동시에 잡아야 한다. 본업의 탄탄한 수익성이 전략적 실험을 뒷받침하는 구조는 분명한 강점이지만 투자 회수의 가시성을 높이는 것이 시장 신뢰 확보의 관건이 될 전망이다.

mkyo@newspim.com