포스코, 해양환경공단과 무인도서 정화활동 본격화

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클린오션봉사단 활동 범위 경상·전라 지역까지 확대

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 포스코가 해양환경공단과 손잡고 무인도서 해양환경 개선을 위한 정화 활동을 본격화한다.

포스코는 지난달 22일 해양환경공단과 '민간과 함께하는 무인도서 해양환경 개선을 위한 업무협약'을 체결했다고 11일 밝혔다. 양측은 무인도서 및 인근 해역 정기 정화 활동, 민·관 합동 해양정화 캠페인, 해양환경 개선을 위한 인식 제고 활동 등을 공동으로 추진할 계획이다.

포스코 클린오션봉사단은 기존 포항·광양 등 사업장 중심의 활동 범위를 경상·전라 지역 무인도서까지 확대한다. 5월 31일 '바다의 날'을 앞두고 포항 구만리 인근 무인도와 전남 고흥 삼도 등지에서 대규모 정화 활동을 전개할 예정이다.

포스코-해양환경공단 민간과 함께하는 무인도서 해양환경 개선을 위한 업무협약(MOU) 체결식 [사진=포스코]

클린오션봉사단은 2009년 발족한 포스코 임직원 재능봉사단으로, 현재까지 2만4000여 명이 참여해 누적 2468톤의 해양쓰레기를 수거했다. 다이버 자격증을 보유한 봉사자 180여 명은 수중 폐기물과 해양생물을 수거하며 바닷속 생물 다양성 보존에 기여하고 있다.

포스코는 민관 협력을 통해 철강 부산물을 활용한 인공어초 '트리톤' 설치와 바다숲 조성 사업도 진행 중이다. 지난해 11월 해양수산부와 포항 구평1리·모포리 해역에 0.5ha 규모의 바다숲을 조성했으며, 광양만 일대에는 탄소 흡수 속도가 빠른 잘피림을 조성하고 있다. 지난 4월에는 광양시 및 지역사회와 함께 장내포구 일원에 잘피 1만주를 이식했다.

포스코는 향후 해조류 발아와 성장을 촉진하는 '바다비료' 보급을 위해 해양수산부 및 지자체와 협력을 확대할 방침이다.

y2kid@newspim.com