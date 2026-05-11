전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.11 (월)
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

미래에셋 이어 삼성운용도 가세…반도체 커버드콜 ETF 경쟁

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 삼성자산운용이 11일 KODEX 반도체타겟위클리커버드콜 ETF 상장을 발표했다.
  • 반도체 종목 100% 투자와 코스피200 위클리 콜옵션 30% 매도로 연 9% 월배당을 추구한다.
  • 미래에셋의 TIGER 반도체TOP10커버드콜과 경쟁하며 반도체 성장성과 현금흐름을 겨냥한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

삼성운용, 'KODEX 반도체타겟위클리커버드콜' 상장
코스피200 위클리 옵션 30% 매도, 연 9% 타겟 월분배 추구
미래에셋 '액티브' vs 삼성 '패시브', 전략 대결

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 반도체 상장지수펀드(ETF) 시장에서 월배당과 커버드콜 전략을 결합한 상품 간 경쟁이 본격화하고 있다. 인공지능(AI) 투자 확대와 반도체 업황 회복 기대가 맞물리며 삼성전자·SK하이닉스 등 국내 반도체 대장주에 대한 관심이 이어지는 가운데, 운용사들은 성장성과 현금흐름을 동시에 겨냥한 상품을 잇따라 출시하고 있다.

11일 삼성자산운용은 오는 12일 'KODEX 반도체타겟위클리커버드콜' ETF를 신규 상장한다고 밝혔다. 이 상품은 KRX 반도체 TR 지수를 기반으로 삼성전자·SK하이닉스 등 국내 반도체 종목에 100% 투자하면서, 코스피200 위클리 콜옵션을 현물 보유 규모의 30% 수준으로 고정 매도하는 구조다. 옵션 프리미엄을 활용해 연 9% 수준의 타겟 월분배를 추구하고, 이를 초과하는 프리미엄은 반도체 주식에 재투자한다.

삼성자산운용은 이날 온라인 기자간담회에서 코스피200 옵션을 택한 배경으로 유동성을 꼽았다. 개별 종목 옵션은 이론적으로 높은 프리미엄을 기대할 수 있지만 실제 거래에서는 유동성이 부족해 원하는 수준의 프리미엄을 안정적으로 확보하기 어렵다는 설명이다. 반면 코스피200 옵션은 현물·선물·옵션 간 차익거래 참여자가 많아 대규모 ETF 운용에서도 상대적으로 안정적인 체결이 가능하다고 강조했다.

[사진=삼성자산운용]

이번 상장을 계기로 국내 반도체 커버드콜 ETF 경쟁이 본격화했다. 앞서 미래에셋자산운용은 지난달 'TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브' ETF를 상장했다. 삼성전자·SK하이닉스 등 국내 주요 반도체 종목에 투자하면서 개별 종목 콜옵션을 활용하는 액티브형 커버드콜 ETF다. 상장 당일 개인 순매수 832억원이 유입됐고, 상장 일주일 만에 순자산 2000억원을 넘어섰다.

두 상품은 반도체 성장성과 월 현금흐름을 동시에 겨냥한다는 점에서 유사하지만 운용 방식은 다르다. 삼성자산운용은 패시브 구조와 코스피200 위클리 옵션을 활용해 운용 안정성과 예측 가능성을 강조하는 반면, 미래에셋자산운용은 개별 종목 옵션을 활용하는 액티브 전략을 통해 반도체 대장주의 변동성을 직접 활용하는 구조를 내세운다.

두 상품 모두 반도체 상승 일부와 옵션 프리미엄을 함께 추구하는 절충형 구조인 만큼, 반도체 주가가 강하게 오르는 구간에서는 일반 반도체 ETF보다 상승 참여 폭이 제한될 수 있다. 다만 삼성자산운용 상품은 옵션 매도 비중이 30%에 그쳐 나머지 약 70%는 반도체 주가 상승에 직접 노출된다.

[사진=미래에셋자산운용]

이 같은 상품이 잇따라 출시된 데는 최근 시장 환경도 영향을 미쳤다. 미래에셋증권에 따르면 지난 4~10일 한국 반도체 ETF는 17%, 미국 반도체 ETF는 11.7%, 대만 반도체 ETF는 10.9% 상승했다. AI 수요 기대와 빅테크 실적 호조가 반도체 랠리를 이끈 결과다. 반면, 같은 기간 미국 상장 반도체 산업 ETF에서는 36억 달러가 유출됐고, 한국 ETF 시장에서도 반도체 카테고리에서 7616억원이 빠져나갔다. 가격 강세와 자금 흐름이 엇갈린 셈이다. 증권가에서는 단기 급등에 따른 차익실현과 AI 수요 기대가 동시에 반영된 결과로 본다.

삼성자산운용도 반도체 주가 상승 이후 커진 투자자 부담을 상품 출시 배경으로 제시했다. 임태혁 삼성자산운용 ETF운용본부장(상무)은 이날 간담회에서 "KODEX 반도체타겟위클리커버드콜 ETF는 반도체 투자에 안정성을 더하고 싶은 반도체 투자자의 요청과 커버드콜 투자에 반도체를 더하고 싶은 200 커버드콜 투자자의 요청을 결합해 탄생한 ETF"라고 설명했다.

임 본부장은 이어 "반도체 주가가 더 올라갈 것으로 판단하는 투자자는 커버드콜보다는 커버드콜이 없는 반도체나 AI 반도체 상품이 맞다"며 "반도체타겟위클리커버드콜은 반도체에 일정 부분 참여하면서도 월배당을 추구할 수 있도록 설계됐다"고 말했다.

dconnect@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 지지율 59.7% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 59.7%를 기록했다는 여론조사 결과가 11일 나왔다. 이 대통령의 지지율은 3주 만에 하락세를 멈추고 0.2%포인트(p) 상승했다. 이재명 대통령이 지난달 14일 청와대 본관에서 16회 국무회의 겸 5차 비상경제점검회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 여론조사 전문기관 리얼미터가 이날 공개한 5월 1주차 주간동향(에너지경제 의뢰, 4~8일 조사, 무선 100% 자동응답 방식, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.2%p, 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조) 결과를 살펴보면, 이 대통령의 국정수행 긍정평가는 전주 대비 0.2%p 상승한 59.7%, 부정평가는 0.7%p 오른 35.7%로 집계됐다. '잘 모름'은 4.6%였다. 이 대통령의 지지율은 4월 3주차 65.5%까지 오른 뒤 내림세를 보이며 지난주 59.5%까지 떨어졌다. 3주 만에 긍정평가가 상승세로 전환했지만 부정평가 역시 오르는 흐름을 보였다.  리얼미터는 "코스피 7500선 돌파와 경상수지 최대 흑자 등 경제 호재가 상승을 견인했지만 조작기소 특검을 둘러싼 갈등과 개헌안 무산 등 정국 혼란이 상승폭을 상쇄하며 지난주 대비 소폭 상승에 그친 것으로 풀이된다"고 분석했다. 권역별로 보면 광주·전라(83.0%)에서 가장 높았고 인천·경기(64.6%)와 대전·세종·충청(61.4%) 등 대다수 지역에서 긍정평가가 우세했고 대구·경북(44.1%)과 부산·울산·경남(52.4%)에서는 전국 평균보다 낮았다. 정당 지지도 조사(7~8일, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p)에서는 더불어민주당이 48.7%, 국민의힘이 30.9%를 기록했다. 민주당은 전주 대비 0.1%p 상승했고, 국민의힘은 0.7%p 하락했다. 이어 개혁신당 3.5%, 조국혁신당 3.2%, 진보당 2.2% 순이었다. 무당층은 8.5%로 나타났다.  the13ook@newspim.com 2026-05-11 08:22
사진
대검, 오늘 박상용 검사 징계 논의 [서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 대검찰청 감찰위원회가 이르면 11일 오후 '연어 술 파티 진술 회유 의혹'을 받는 박상용 검사에 대한 징계 여부를 심의한다. 11일 법조계에 따르면 대검은 이르면 이날 감찰위원회를 열어 박 검사에 대한 징계 여부를 심의할 예정이다. 박 검사에 대한 징계 시효가 오는 16일 자정 만료되는 만큼 이번주 안에 결론이 날 전망이다. 감찰위는 최근 서울고검 인권침해점검 TF로부터 "술자리가 있었다"는 감찰 결론을 보고받은 것으로 알려졌다. TF는 이화영 전 경기도 평화부지사의 주장과 박상웅 전 쌍방울 이사가 법인카드로 소주를 구입한 기록 등을 근거로 삼은 것으로 전해진다. 대검찰청 감찰위원회가 11일 오후 '연어 술 파티 진술 회유 의혹'을 받는 박상용 검사에 대한 징계 여부를 심의한다. 사진은 박 검사. [사진=뉴스핌DB] '연어 술 파티 의혹'은 박 검사가 2023년 5월 17일 수원지검에서 이 전 경기도 평화부지사 등 쌍방울 대북 송금 사건 관계자를 조사하는 과정에서 연어·술을 제공해 진술을 회유했다는 내용이다.  다만 박 전 이사는 지난달 28일 국회 조작기소 국정조사에서 "소주를 산 건 맞지만 차 안에서 내가 개인적으로 먹었다"고 밝혔다. 박 검사와 김성태 전 쌍방울 회장 역시 "술을 마신 사실이 없다"며 의혹을 부인하는 입장이다.  박 검사는 TF 조사 과정에서 의혹을 설명할 기회를 얻지 못했다며, 이날 감찰위의 출석 통보 없이도 직접 출석하겠다고 예고했다.  그는 지난 8일 자신의 페이스북에서 "대검 감찰위 규정에는 위원회에서 대상자를 위원회에 출석시켜 질문할 수 있도록 돼 있다"며 "대검에 출석해 대기하고 있겠다"고 밝혔다. 감찰위는 법조계 내외부 인사 5~9명으로 구성되며 TF의 조사 결과를 토대로 검찰총장에게 심의 결과를 전달하고 필요한 조치를 권고하는 역할을 한다. 강제력은 없으나, 검찰총장은 지금까지 대부분 감찰위 결정을 따라왔다. 구자현 검찰총장 권한대행이 징계를 청구할 경우, 이달 16일 자정 만료되는 박 검사의 시효는 정지된다. 이후 법무부 산하 검사징계위원회는 심의를 거쳐 박 검사에 대한 처분을 결정하게 된다.  yek105@newspim.com 2026-05-11 08:28

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동