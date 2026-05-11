조경태, 국회부의장 출마 선언…"與 독주 맞설 최전선 방벽 역할 할 것"

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"기울어진 국회 바로잡는 최전선 소방수 역할"

"6선 경륜과 '여야 경험'이 강점"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 조경태 국민의힘 의원(6선·부산 사하구을)이 11일 "기울어진 운동장의 무게 중심을 바로잡고 거대 여당의 독주에 맞서는 최전선의 방벽 역할을 하겠다"며 22대 국회 후반기 국민의힘 몫 국회부의장 선거 출마를 공식 선언했다.

조 의원은 이날 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "지금의 국회는 행정과 의회 권력을 독점한 민주당에 의해 삼권분립 체계가 처참하게 훼손되고 있다"며 이같이 밝혔다.

조 의원은 "단순한 투쟁 구호만으로는 거대한 파도를 막아낼 수 없다"며 "민주당을 제대로 견제하지 못한다면 그 피해는 고스란히 민생으로 돌아가 대한민국을 위기로 내몰 것"이라고 경고했다.

특히 조 의원은 본인의 '6선 경륜'과 '여야 경험'을 강점으로 내세웠다. 그는 "보수와 진보를 모두 경험한 유일무이한 6선 의원으로서, 그 지피지기의 경험은 야당의 견제 능력을 극대화할 가장 강력한 무기"라며 "단순한 명예직이 아닌, 민주주의를 실현하는 실질적인 부의장이 되겠다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 조경태 국민의힘 의원이 11일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 제22대 국회 후반기 국회부의장 출마 관련 기자회견을 하고 있다. 2026.05.11 mironj19@newspim.com

그는 "대통령에 대한 여당의 '셀프 공소 취소'는 헌정질서를 뒤흔드는 반헌법적 행위"라며 "국회부의장으로서 국민을 무시하는 잘못된 입법 행위에 당당히 맞서 법치주의 가치를 지키겠다"고 역설했다.

조 의원은 기자회견 직후 질의응답을 통해 구체적인 투쟁 방향으로 '의장단 정상화'를 꼽았다. 그는 "그동안 의장과 부의장이 따로 노는 잘못된 관행이 있었다"며 "의장단 회의를 활성화해 국회 운영의 민주적 체계를 바로잡겠다"고 설명했다.

경선 배경과 관련해서는 "전반기에는 관례에 따라 연장자인 주호영 부의장에게 양보했던 것"이라며 "현재 당내 6선 의원으로서 관례에 부합할 뿐 아니라, 계엄 및 탄핵 정국에서 단호히 반대 목소리를 냈던 소신과 투쟁력을 바탕으로 민주당의 독주를 막아내겠다"고 강조했다.

국민의힘은 이날부터 후보 등록과 접수를 한 뒤 오는 13일 의원총회를 열고 자당 몫의 국회부의장 후보를 선출한다.

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