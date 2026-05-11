넥슨, 게임 개발자 콘퍼런스 NDC 19일부터 참관객 신청 접수

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 넥슨이 게임업계 최대 규모의 지식공유 행사인 '2026년 넥슨 개발자 콘퍼런스(NDC)'의 오프라인 참관객을 5월 19일부터 모집한다.

19회째를 맞는 NDC는 6월 16~18일 3일간 성남시 판교 넥슨 사옥 일대에서 열린다. 게임 산업에 관심 있는 누구나 참관할 수 있으며, 공식 홈페이지를 통해 5월 19~21일 일자별 선착순으로 신청을 받는다.

2026년 넥슨 개발자 콘퍼런스(NDC) 이미지 [사진=넥슨]

이번 행사에서는 게임 기획부터 프로덕션·운영, 프로그래밍 등 게임 개발 전반을 다루는 51개 세션이 운영된다. 넥슨컴퍼니 산하 개발사를 비롯해 크래프톤, 로블록스, NC AI, 구글 딥마인드, 스노우플레이크 등 국내외 주요 게임사 및 IT 기업 임직원들이 연사로 참여한다. 글로벌 게임 '아크 레이더스' 개발사 엠바크 스튜디오는 게임 내 적용된 AI·머신러닝 기술과 데이터, 아트 분야의 개발 경험을 공개하는 3개 강연에 참여한다.

올해는 AI 분야 강연을 대폭 확대해 인공지능을 게임 개발에 접목한 사례와 실무 노하우를 집중적으로 공유한다. 업계 전문가들이 주제별로 의견을 나누는 대담 형식의 강연 8종도 마련된다. 박용현 넥슨게임즈 대표와 이경혁 게임제너레이션 편집장의 '서로 다른 게임을 동시에 개발한다는 것', 강덕원 넥슨 그룹장과 임경영 크래프톤 VP, 김상균 경희대 교수의 '넥슨과 크래프톤의 AX 여정' 등이 예정돼 있다.

행사 기간 중에는 강연 외에도 다양한 부대 프로그램이 진행된다. 넥슨 사옥에서는 150점 이상의 2D·3D 게임 아트웍과 게임 사운드를 선보이는 아트 전시회를 개최하며, 야외 이벤트 존에서는 넥슨 대표 IP를 활용한 미니게임과 체험 부스, 굿즈 증정 이벤트 등을 운영한다.

yuniya@newspim.com