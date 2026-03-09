빗썸나눔, 제주 지역 취약계층 어르신 초청해 식사와 체험 프로그램

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 빗썸나눔이 제주 지역 어르신들을 초청해 식사와 체험 프로그램을 함께하며 나눔의 의미를 되새겼다.
빗썸나눔은 지난 6일 제주시 구좌읍에 위치한 '동제주종합사회복지관'에서 지역 취약계층 어르신 30명과 봄맞이 나눔 행사를 열었다고 9일 밝혔다. 동제주종합사회복지관은 제주 동부 지역 주민을 대상으로 다양한 복지 서비스를 제공하는 기관으로, 이번 행사는 해당 복지관과 협력해 마련했다.
빗썸나눔은 복지관 차량을 통해 어르신들의 왕복 이동을 지원하고 현장 진행 인력을 배치해 안전한 참여를 도왔다. 빗썸나눔은 어르신들을 위해 활어회, 전복, LA갈비, 수육, 칠리새우 등 메뉴로 구성된 뷔페 식사를 마련해 제공했다. 식사 이후에는 웃음 교실과 떡케이크 만들기 체험 프로그램이 이어졌으며, 봉사자들은 어르신들과 함께 촬영한 사진을 폴라로이드로 인화해 현장에서 전달했다.
아울러 빗썸나눔은 동제주 지역 취약계층 어르신 30명을 대상으로 환절기 건강 관리를 위한 후드집업과 이불 세트를 지원했다.
빗썸나눔 관계자는 "지역 복지기관과 협력해 어르신들이 함께 식사하고 체험 프로그램에 참여할 수 있는 자리를 마련했다"며 "앞으로도 지역 사회와 연계한 사회공헌 활동을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.
