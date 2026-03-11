[오늘의 정치일정] 3월 11일(수)

<대통령실>
-대통령
14:00 한-가나 정상회담 (청와대)
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
14:00 국회 외교통일위원회 법안심사소위원회
<외교부>
-장관
-1차관
통상업무
-2차관
<국방부>
-장관
13:00 공군작전사령부 현장지도
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 당대표
09:50 강화평화전망대 망배단 시찰 (인천 강화군 양사면 전망대로 797)
10:00 인천 강화군 현장 최고위원회의 (강화평화전망대 2층 전망대)
11:50 인천 강화군 교동대룡리시장 민생현장 방문 (제비둥지김밥 앞)
13:00 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 인천 강화군 새우잡이 조업 현장 체험 (죽산포구)
-한병도 원내대표
15:00 한국노동조합총연맹 방문 (한국노총빌딩 7층)
16:00 윤석열 정권 조작기소 진상규명 및 공소취소를 위한 국정조사 추진위원회 제3차 전체회의 (국회 본관 원내대표회의실)
<국민의힘>
-장동혁 당대표
10:00 지역발전 영입 인재 환영식 (국회 본관 245호)
-송언석 원내대표
<조국혁신당>
-조국 당대표
12:30 TBS-R <변상욱쇼> 출연
-서왕진 원내대표
09:30 끝까지간다위원회 (본청 앞 농성장)
14:10 [인터뷰] SBS 주영진의 뉴스브리핑 (SBS 방송센터)
16:00 개혁진보4당, 송기헌 정치개혁특별위원장 면담 (국회의원회관 535호)
<개혁신당>
-이준석 당대표
08:00 금태섭의 아침저널 출연
10:00 국회 과학기술정보방송통신위원회 전체회의 (국회 본관 627호)
-천하람 원내대표
07:40 미래리더스포럼 초청강연 (더 플라자 호텔 서울)
09:30 국회 재정경제기획위원회 전체회의 (국회 본관 430호)