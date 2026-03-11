뉴욕증시, 이란 전쟁 불확실성에 혼조 마감

국방장관 "가장 격렬한 공습" 경고 vs 트럼프 "조기 종전" 낙관론 충돌

에너지 장관 "호르무즈 해협 유조선 호위 성공적" vs 백악관 "아직 안 해"



[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시가 이란을 둘러싼 지정학적 긴장감과 도널드 트럼프 대통령의 낙관론이 엇갈리는 가운데 보합권에서 혼조세로 거래를 마쳤다. 장 초반 전쟁 종식에 대한 기대감으로 반등을 시도하던 지수들은 장 막판 실질적인 전쟁 종료 근거가 부족하다는 신중론이 확산하며 상승 폭을 대부분 반납했다.

10일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 34.29포인트(0.07%) 내린 4만7706.51에 마감했다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 14.51포인트(0.21%) 하락한 6781.48을 기록했으며, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 1.16포인트(0.01%) 소폭 오른 2만2697.10으로 턱걸이 상승에 성공했다.

이날 시장을 움직인 핵심 동력은 이란 전쟁의 향방이었다. 장 초반 분위기는 나쁘지 않았다. 전날 트럼프 대통령이 이란과의 전쟁이 조기에 종결될 수 있음을 시사하는 발언을 내놓으면서, 치솟던 국제 유가가 급락세로 돌아섰기 때문이다. 유가 하락은 인플레이션 우려를 덜어주는 호재로 작용하며 지수를 위로 끌어올렸다.

하지만 정부 내부에서 나오는 메시지는 엇갈렸다. 피트 헤그세스 미 국방장관은 이날 "화요일은 대이란 공습에 있어 지금까지 중 가장 격렬한 날이 될 것"이라고 경고하며 긴장감을 최고조로 끌어올렸다. 시장은 트럼프의 '조기 종전' 예고와 헤그세스의 '격렬한 공습' 예고 사이에서 갈피를 잡지 못하고 요동쳤다.

에너지 시장의 변동성은 극에 달했다. 이란 혁명수비대가 미국과 이스라엘의 공격이 멈출 때까지 호르무즈 해협을 통한 원유 유출을 막겠다고 선언하자, 트럼프 대통령은 "수출을 막는다면 20배 더 강하게 응징하겠다"고 맞불을 놓았다.

이후 크리스 라이트 미 에너지부 장관이 "미 해군이 호르무즈 해협을 지나는 유조선을 성공적으로 호위했다"며 글로벌 에너지 공급망이 건재함을 과시하자 시장은 안도했다. 특히 트럼프 행정부가 러시아에 대한 석유 제재를 해제할 가능성을 내비치면서 공급 부족 우려가 해소됐고, 서부텍사스산원유(WTI) 등 국제 유가 선물은 11% 이상 폭락하며 안정세를 찾았다.

유가 폭락은 고물가와 저성장이 겹치는 '스태그플레이션' 공포를 잠재우는 듯했으나, 투자자들은 장 막판 냉정함을 되찾았다. 백악관의 장밋빛 전망 외에 실제 현장에서의 휴전이나 종전 징후가 보이지 않자 매수세는 급격히 위축됐다. 백악관이 아직 호르무즈 해협을 지나는 유조선 보호를 시작하지 않았다며 라이트 장관과 대조적인 입장을 내늏은 점도 이 같은 분위기에 영향을 줬다.

잉갤스 앤 스나이더의 팀 그리스키 선임 포트폴리오 전략가는 "시장은 장중 강세를 보였으나 결국 이를 모두 되돌렸다"며 "백악관의 헤드라인이 준 희망이 사라지고 상황이 종료되려면 아직 멀었다는 현실을 깨닫는 과정에서 투자자들 사이에 상당한 혼란이 발생했다"고 분석했다.

머피 앤 실베스트의 폴 놀티 수석 전략가 역시 "유가나 금처럼 포물선을 그리며 급등하던 자산은 반대편의 소식이 들리는 즉시 매우 격렬한 반전을 겪게 된다"며 이날의 급격한 변동성을 설명했다.

종목별로는 반도체 섹터의 강세가 눈에 띄었다. 인공지능(AI) 대장주 엔비디아는 전장 대비 1.16% 올랐으며, 메모리 관련주인 샌디스크는 5.12%, 웨스턴 디지털은 1.59% 각각 상승했다.

1.43% 하락 마감하며 숨을 죽였던 오라클은 반전 드라마를 썼다. 정규장 마감 후 발표된 실적이 시장 예상치를 상회하는 '어닝 서프라이즈'를 기록하면서 시간 외 거래에서 8% 이상 폭등 중이다. 이는 기업들의 AI 관련 지출이 여전히 견고하다는 신호로 해석되어 익일 기술주 전반에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대된다.

시장은 이제 전쟁 이슈 외에 이번 주 후반 발표될 주요 경제 지표로 시선을 옮기고 있다. 노동부의 소비자물가지수(CPI)와 상무부의 4분기 국내총생산(GDP) 수정치, 그리고 연준이 선호하는 물가 지표인 개인소비지출(PCE) 보고서가 대기 중이다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전장보다 1.37% 내린 25.15를 기록하며 소폭 하락했으나 여전히 지정학적 위기 속에 높은 수준을 유지하고 있다.

