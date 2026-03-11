[오늘날씨] 아침 꽃샘추위...전국 곳곳 미세먼지 '나쁨'

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 수요일인 11일 아침 출근길 기온이 영하권으로 떨어지며 꽃샘추위가 이어지고 전국 곳곳에서 미세먼지 '나쁨'을 보일 전망이다.
기상청과 케이웨더에 따르면 이날 한반도는 중국 상하이 부근에서 동쪽으로 이동하는 고기압 가장자리에 들겠다.
수도권, 충청도, 전북은 점차 흐려지겠고 나머지 지역은 오후부터 구름이 많아지겠다. 울릉도와 독도에서는 5mm 안팎 비가 오다 그치겠다.
예상 강수량은 강원동해안과 산지에 5~20mm, 경북동해안과 경북북동산지 5~10mm다. 강원 내륙, 부산, 울산, 경남, 제주도는 5mm 안팎 비가 예상된다. 수도권과 경북 내륙은 1mm 안팎이다.
예상 적설량은 강원 산지에는 5~20cm, 강원 내륙은 1~5cm다. 동해안과 경북산지, 경기북동부 지역은 1cm 미만이다.
아침 최저기온은 -4~4도다. 지역별로는 ▲서울 -1도 ▲인천 1도 ▲춘천 -4도 ▲강릉 1도 ▲대전 -2도 ▲대구 -1도 ▲부산 2도 ▲전주 -3도 ▲광주 -2도 ▲제주 4도다.
낮 최고기온은 7~13도로 예상된다. ▲서울 9도 ▲인천 7도 ▲춘천 10도 ▲강릉 10도 ▲대전 11도 ▲대구 12도 ▲부산 12도 ▲전주 10도 ▲광주 12도 ▲제주 10도다.
미세먼지 농도는 광주, 전남, 제주도는 오전 '보통'에서 오후 '한때 나쁨'을 기록하겠다. 나머지 지역은 '나쁨'이다.
바다 물결은 동해상에서 0.5~2.0m, 서해와 남해상은 최대 0.5~1.5m로 일겠다.
