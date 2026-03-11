해수담수화 산업 육성 나선다…물 부족 대응·해외시장 공략 본격화

기술개발·해외진출·제도개선 3개 분과 운영
[세종=뉴스핌] 신수용 기자 = 기후에너지환경부가 해수담수화 산업 경쟁력 강화를 위해 민관 협의체를 출범하고 물 부족 대응과 해외시장 진출 확대 방안을 논의한다.
기후부는 이달 12일 서울 중구 서울스퀘어에서 '해수담수화 발전 협의체'를 발족하고 첫 회의를 개최한다고 11일 밝혔다. 협의체에는 한국수자원공사와 한국물산업협의회 등 공공기관을 비롯해 현대건설, 두산에너빌리티, GS건설 등 기업과 학계·연구기관 전문가 등 30여명이 참여한다.
해수담수화는 기후변화로 인한 물 부족 문제에 대응할 수 있는 대안이자 전 세계적으로 빠르게 성장하는 물 산업 분야로 평가된다. 다만 국내에서는 높은 생산 원가와 협소한 내수시장으로 인해 산업 생태계 확대가 필요한 상황이다.
세계 시장도 변화하고 있다. 과거 증발 방식 중심에서 에너지 사용량이 적은 역삼투(RO) 방식으로 기술이 재편되고 있다. 단순 시공을 넘어 금융 조달과 시설 운영·관리까지 포함하는 사업 방식이 확대되는 추세다.
정부는 협의체를 기술개발, 해외진출, 법·제도 개선 등 3개 분과로 나눠 운영할 계획이다. 기술개발 분과에서는 재생에너지 연계와 인공지능(AI) 기반 공정 최적화 등을 통해 생산 단가 절감 방안을 모색한다. 해외진출 분과는 국산 소재·부품·장비 수출 확대와 기업 공동 진출 전략을 논의한다.
법·제도 개선 분과에서는 담수화 설비의 신속 재배치 등 새로운 사업 모델 도입을 위한 관리 체계와 산업 활성화를 위한 정책 정비 방안을 검토할 예정이다. 협의체는 연말까지 논의를 거쳐 해수담수화 산업 육성 로드맵을 마련할 계획이다.
김지영 기후부 물이용정책관은 "해수담수화는 기후위기 시대의 물 안보 강화 수단이자 전 세계적으로 빠르게 성장하고 있는 미래 먹거리 산업"이라며 "우리 기업들이 담수화 사업을 선도할 수 있도록 정부가 든든한 조력자가 되어 함께 뛰겠다"고 말했다.
