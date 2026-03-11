[로펌이슈] 화우, 가사전문법관 출신 윤미림 전 부장판사 영입…가사·상속 분쟁 역량 강화

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 화우는 가사 및 상속 분쟁 분야 전문성을 강화하기 위해 가사전문법관 출신인 윤미림 전 부장판사(사법연수원 38기)를 파트너 변호사로 영입했다고 11일 밝혔다.
화우는 기업 오너와 초고액 자산가를 중심으로 가사 소송이 기업 지배구조와 경영권 분쟁으로까지 확대되는 사례가 늘고 있는 만큼, 가사·상속 및 경영권 승계 관련 법률 서비스 역량을 강화하기 위해 윤 변호사를 영입했다고 밝혔다.
윤 변호사는 약 17년간 법관으로 재직하며 이 중 7년간 가사재판을 담당한 가사 사건 전문가다. 특히 2021년 서울가정법원 가사전문법관으로 발탁된 이후 서울가정법원과 대전가정법원에서 근무하며 이혼, 재산분할, 친권·양육권, 상속재산분할, 유류분 반환, 성년후견 등 다양한 가사 사건을 담당했다.
윤 변호사는 앞으로 화우에서 이혼 등 가사 소송과 상속재산 분할, 유류분 반환 등 상속 관련 분쟁은 물론 기업 경영권 분쟁과 연계된 상속 소송 및 오너 일가의 가사 사건에 대한 전략적 자문을 맡을 예정이다. 이를 통해 가업 승계 과정에서 발생할 수 있는 법적 리스크를 관리하는 '통합 가문 관리' 법률 서비스도 강화될 것으로 기대된다.
이명수 화우 대표변호사는 "최근의 대형 가사 소송들을 통해 알 수 있듯이, 가사 이슈는 이제 경영권 방어 등과도 직결된 전략적 영역"이라며 "오랜 기간 가사전문법관으로서 현장에서 실무를 주도해 온 윤미림 변호사의 영입은 화우가 가사·상속 및 경영권 분쟁 분야에서 압도적인 전문성을 확보하고 고객에게 승소 이상의 가치를 제공하는 결정적 계기가 될 것"이라고 말했다.
abc123@newspim.com