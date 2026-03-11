aT, 식품외식·푸드테크 청년 인턴십 참여기업 모집

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국농수산식품유통공사(aT)가 식품외식기업과 푸드테크기업을 대상으로 청년 인턴십 지원사업 참여기업을 모집한다. 청년에게 산업 현장 경험을 제공하고 기업의 인력난을 완화하기 위한 취지다.
aT는 '식품외식·푸드테크기업 청년 인턴십 지원사업' 참여기업을 11일부터 이달 31일까지 모집한다고 밝혔다.
이번 사업은 청년들에게 식품·외식 산업 현장에서 실무 경험과 기술 습득 기회를 제공하고 기업에는 인건비 부담을 줄여 청년 채용을 확대하기 위해 추진한다. 인턴 채용 이후 정규직 전환을 유도해 관련 산업 분야의 안정적인 일자리 창출에도 기여할 것으로 기대한다.
모집 대상은 청년 인턴을 1개월 이상 채용할 계획이 있거나 이미 채용 중인 국내 식품외식기업과 푸드테크기업이다. 다만 채용 인원의 50% 이상을 정규직으로 전환할 계획이 있는 기업이어야 한다.
청년 인턴은 채용 시점 기준 만 19세 이상 34세 이하 미취업 청년을 대상으로 한다. 근로기준법에 따른 법정 근로시간과 올해 최저임금 기준을 준수해야 하며 4대 보험 가입이 필수다.
해당 기업에 최초 고용된 인턴으로서 30일 이상 근무하고 2026년 10월 31일까지 정규직으로 전환된 경우 지원을 받을 수 있다.
선정된 기업에는 인턴 연수비를 지원한다. 식품외식기업은 인턴 1명당 월 100만원을 최대 3개월까지 지원하며 기업당 최대 30명까지 지원받을 수 있다.
푸드테크기업은 1명당 월 150만원을 최대 4개월까지 지원하며 기업당 최대 6명까지 가능하다.
또 인턴의 직무 역량 강화를 위한 교육 프로그램도 별도로 제공한다. 지난해 사업에서도 참여 기업과 인턴 모두 높은 만족도를 보인 것으로 나타났다.
푸드테크 기업은 '푸드테크산업 육성에 관한 법률 시행령'에서 규정한 10대 분야에 해당하는 기업이면 신청할 수 있다. 사업 세부 내용과 평가 기준은 aT FIS 식품산업통계정보 누리집에서 확인할 수 있다.
