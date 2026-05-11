주한 美상공회의소 "삼성전자 파업시 韓 투자 경쟁력 영향...경쟁국 반사이익"

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글로벌 반도체 공급망·산업 안정성·韓 장기 투자 경쟁력에 영향 우려

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 삼성전자의 성과급 갈등 관련 파업 가능성에 대한 우려가 커지는 가운데, 주한미국상공회의소(암참, 회장 겸 대표이사 제임스 김)도 우려를 표하고 나섰다.

삼성전자 노사 갈등과 파업 가능성이 글로벌 공급망과 산업 안정성, 그리고 한국의 장기적인 투자 경쟁력에 영향을 미칠 수 있다는 것이다.

주한미국상공회의소(암참)는 11일 보도자료를 통해 "삼성전자에서 상당한 수준의 생산 차질이나 운영 불확실성이 발생할 경우, 글로벌 메모리 반도체 시장의 공급 부담이 더욱 커지면서 공급 병목 현상과 가격 변동성 확대, 조달 안정성, 전반적인 공급망 안정성에 대한 우려가 한층 커질 수 있다는 지적이 나온다"고 밝혔다.

지난 달 23일 경기도 평택시 삼성전자 평택캠퍼스 일대에서 열린 '투명하게 바꾸고 상한 폐지 실현하자-4.23 투쟁 결의대회' 모습 [사진=뉴스핌 DB]

암참은 "AI·클라우드 인프라·자동차·첨단 제조·산업기술·에너지 분야에 걸쳐 있는 많은 암참 회원사들은 한국을 기반으로 한 안정적인 반도체 공급망에 크게 의존하고 있다"며 "오늘날과 같이 긴밀히 연결된 글로벌 경제 구조에서는 전략 산업 내 운영 차질이 특정 기업이나 시장을 넘어 글로벌 공급망 전반에 연쇄적인 영향을 미칠 가능성이 있다"고 지적했다.

그러면서 "운영 안정성에 대한 불확실성이 확대될 경우, 글로벌 기업들의 공급망 다변화 움직임이 더욱 빨라질 가능성도 제기된다"며 "특히 주요 기업들이 공급망 집중 리스크를 줄이기 위해 생산 및 조달 거점을 다변화하는 과정에서 경쟁 국가들이 반사이익을 얻을 가능성도 거론된다"고 덧붙였다.

제임스 김 암참 회장 겸 대표이사는 "암참은 국내 최대 규모의 외국상의로서, 국내에 진출한 미국 및 글로벌 기업들을 폭넓게 대표하며 삼성전자 노사 갈등을 비롯해 전반적인 경영 및 투자 환경에 영향을 미칠 수 있는 주요 현안들을 면밀히 주시하고 있다"고 강조했다.

tack@newspim.com