신세계푸드, '농축 국물'로 승부…보관 효율 높인 간편식 출시

국물 농축 방식 적용…1인 가구·맞벌이 수요 공략

남해마늘 부대찌개·청도미나리 오징어무국 2종 선보여

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 신세계푸드가 냉동 간편식 보관 부담을 줄인 '콤팩트 국탕 간편식'을 선보인다. 최근 1~2인 가구와 맞벌이 가구를 중심으로 냉동 간편식 수요가 늘어나는 가운데, 국탕 제품 특유의 부피 문제를 해결한 제품이라는 점을 앞세웠다.

신세계푸드는 11일 '마스터컬렉션 남해마늘 부대찌개'와 '마스터컬렉션 청도미나리 오징어무국' 등 신제품 2종을 오늘의집 을 통해 출시한다고 밝혔다. 이번 제품은 기존 국탕 간편식처럼 국물을 모두 담는 대신, 건더기는 유지하면서 국물을 농축해 급속 냉동한 것이 특징이다. 이를 통해 냉동실 공간 부담을 낮추고 보관 효율을 높였다는 설명이다.

마스터컬렉션 남해마늘 부대찌개, 출처 : 신세계푸드

조리 방식도 간편하게 설계했다. 별도 해동 없이 제품에 물 300ml를 넣고 약 5분간 끓이면 완성된다. 신세계푸드는 온라인으로 간편식을 구매하거나 냉동식품을 미리 비축하는 소비자들에게 활용도가 높을 것으로 기대하고 있다.

원재료 차별화에도 공을 들였다. '남해마늘 부대찌개'는 남해마늘과 사골 육수, 치즈를 활용해 송탄식 부대찌개의 풍미를 구현했고, '청도미나리 오징어무국'은 청도미나리와 오징어, 무를 활용해 시원한 국물 맛을 강조했다. 갓 끓인 국을 급속 냉동해 식감과 신선함을 살린 점도 특징이다.

신세계푸드는 이번 신제품을 오늘의집 라이브 커머스를 통해 처음 공개하고, 오는 25일까지 할인 프로모션도 진행한다. 신세계푸드 관계자는 "최근 간편식 시장에서는 맛뿐 아니라 보관 효율성과 조리 편의성까지 중요해지고 있다"며 "소비자 불편을 해소할 수 있는 차별화 간편식을 지속 확대할 계획"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com