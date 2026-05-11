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'인하파' 신성환 금통위원도 "지금은 금리인하 부담"…인상 초읽기

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AI 핵심 요약

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  • 신성환 한국은행 금통위원이 11일 퇴임 기자간담회에서 금리 인하 논의가 부담스럽다고 밝혔다.
  • 지난해 5차례 인하 소수의견 냈으나 물가 2% 초과 우려와 중동발 유가 상승으로 동결 의견으로 선회했다.
  • 한국 경제 양극화와 유가 고공행진이 통화정책 판단 어렵게 하며 환율은 하향 안정화 전망이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"중동 여파로 물가 우려 상당…작년 8월 동결은 아쉬워"
4년 임기 마치고 오는 12일 퇴임...후임은 미정

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자= 지난해 다섯 차례 기준금리 인하 소수의견을 냈던 신성환 한국은행 금융통화위원이 11일 "지금은 금리 인하를 논하기 상당히 부담스러운 상황"이라고 밝혔다.

신 위원은 이날 오전 한국은행에서 열린 퇴임 기자간담회에서 "그간 소수의견으로 인하 의견을 낸 것은 나름대로 인플레이션에 대한 우려가 크지 않다는 점을 전제로 한 것"이라며 "다만 지금은 물가가 목표 수준인 2%를 위로 벗어날 가능성이 커져 상황이 달라졌다"고 말했다. 

중동발 유가 상승이 수입물가와 생산비 부담을 키우는 상황에서 금리를 내릴 경우 물가 압력이 더 커질 수 있다는 판단이다. 경기 대응을 위해 금리를 낮추기보다 유가발 2차 물가 충격을 차단하는 데 통화정책의 무게를 둬야 한다는 취지로 풀이된다. 

신성환 한국은행 금융통화위원이 11일 기자간담회에서 발언하고 있다. [사진= 한국은행]

지난 2022년 7월 금통위원으로 합류한 신 위원은 약 4년간의 임기를 마치고 오는 12일 퇴임한다. 그는 재임 기간 총 7차례 기준금리 인하 소수의견을 낸 인물로 금통위 내 대표적인 비둘기파(통화 완화선호)로 분류된다. 특히 지난해 1월과 4월, 8월, 10월, 11월 금통위에서 잇따라 기준금리 인하 소수의견을 제시하며 통화완화 필요성을 꾸준히 제기했다. 그러나 올해 들어서는 동결 의견으로 돌아섰다.

신 위원은 그간 통화정책 판단을 어렵게 한 요인으로 '한국 경제의 양극화'를 꼽았다. 그는 "우리 경제가 극단적인 상황으로 와 있는 것 같다"며 "10% 정도 비중을 차지하는 섹터가 경제 전체의 헤드라인 넘버를 결정하고, 나머지 70~80%는 어려운 상황이 지속되고 있다"고 말했다.

그러면서 "이런 상황에서 헤드라인 성장률이 어떤 의미를 갖는지에 대해 어려움을 겪었다"며 "양극화 상황에서 물가와 성장 간 전통적인 상충관계가 우리 경제 구조에서 얼마나 유효한지 해석하기 어려웠다"고 덧붙였다.

금통위내 '인하론'을 펴온 만큼 금리 인하에 대한 아쉬움도 내비쳤다. 신 위원은 "정부의 고강도 규제 정책으로 주택 가격 이슈가 다시 수면 아래로 들어갔을 때 한 번만 더 금리 인하를 하면 좋겠다고 생각했는데, 갑자기 전쟁이 터졌다"며 "개인적으로는 지난해 8월 정도에 금리를 한 번 더 내렸으면 어땠을까 하는 생각은 가지고 있다"고 말했다.

다만 현 상황에서는 물가 대응이 우선이라고 강조했다. 그는 "현재 어려움을 겪고 있는 섹터의 경우 금리를 올리면 어려움이 가중될 것"이라면서도 "통화당국 입장에서는 다른 대안이 크게 없고, 통화당국에 주어진 과제가 물가인 만큼 어쩔 수 없이 물가를 잡는 데 전력을 다하게 되지 않겠느냐"고 했다.

신 위원은 향후 통화정책 경로의 핵심 변수로 유가 흐름을 꼽았다. 그는 "반도체 호황도 물가에 영향을 주겠지만, 유가가 물가에 미치는 영향이 굉장히 클 수 있다"며 "유가가 높은 수준에서 고공행진하면 경제가 고통을 받더라도 유가로부터의 2차 충격을 최소화하는 것이 중요하다"고 말했다.

그는 "당초 올해 말 정도면 유가가 배럴당 70달러 수준으로 다시 하향 안정화되지 않겠느냐고 생각했지만, 지금 상황으로 보면 90달러는 될 것 같다"며 "유가가 연말에 얼마가 되느냐도 중요하지만, 연말까지 긴 기간 고공행진하는 것 자체가 큰 문제"라고 짚었다.

이어 "연말까지 높은 가격이 이어지면 생산자들이 비용 상승분을 이익으로 흡수하기 어려워진다"며 "그렇게 되면 물가와의 싸움이 우리가 생각했던 것보다 훨씬 더 격해질 수 있다"고 우려했다.

최근 원화 약세에 대해서는 과도한 저평가 상태라는 인식을 드러냈다. 신 위원은 "금리 역전 상황을 감안하더라도 현재 환율 수준이 지나치게 저평가됐다는 의견에 동의한다"며 "국내 거주자의 해외투자 수요가 급증하면서 외환 플로우가 환율을 밀어올렸고, 금융시장 쏠림도 원화 저평가에 기여했다"고 말했다.

그러면서 "금융시장은 어떤 기대가 한 번 생기고 그에 따른 쏠림 현상이 나타나면 가속화되는 경향이 있다"며 "현재 여러 환경이나 흐름을 보면 향후 환율은 지금보다는 조금 더 하향 안정화되는 방향으로 갈 것으로 보인다"고 내다봤다.

한편 금통위 내 대표적인 '비둘기파(통화 완화 선호)'로 꼽혔던 신 위원이 퇴임하면서 향후 금통위의 매파적(긴축 선호) 색채가 더 짙어질 수 있다는 전망도 나온다.

유상대 한은 부총재도 지난 3일 기자간담회에서 "금리 인하를 멈추고 금리 인상을 고민할 때가 됐다"고 밝힌 바 있다. 오는 28일 예정된 금융통화위원회 회의까지 중동발 유가 상승과 환율 불안 등 현재 여건이 이어질 경우 기준금리 인상 가능성까지 열어둘 수 있다는 취지다. 아직 신 위원의 후임 금통위원은 정해지지 않았다. 

romeok@newspim.com

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대검, 오늘 박상용 검사 징계 논의 [서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 대검찰청 감찰위원회가 이르면 11일 오후 '연어 술 파티 진술 회유 의혹'을 받는 박상용 검사에 대한 징계 여부를 심의한다. 11일 법조계에 따르면 대검은 이르면 이날 감찰위원회를 열어 박 검사에 대한 징계 여부를 심의할 예정이다. 박 검사에 대한 징계 시효가 오는 16일 자정 만료되는 만큼 이번주 안에 결론이 날 전망이다. 감찰위는 최근 서울고검 인권침해점검 TF로부터 "술자리가 있었다"는 감찰 결론을 보고받은 것으로 알려졌다. TF는 이화영 전 경기도 평화부지사의 주장과 박상웅 전 쌍방울 이사가 법인카드로 소주를 구입한 기록 등을 근거로 삼은 것으로 전해진다. 대검찰청 감찰위원회가 11일 오후 '연어 술 파티 진술 회유 의혹'을 받는 박상용 검사에 대한 징계 여부를 심의한다. 사진은 박 검사. [사진=뉴스핌DB] '연어 술 파티 의혹'은 박 검사가 2023년 5월 17일 수원지검에서 이 전 경기도 평화부지사 등 쌍방울 대북 송금 사건 관계자를 조사하는 과정에서 연어·술을 제공해 진술을 회유했다는 내용이다.  다만 박 전 이사는 지난달 28일 국회 조작기소 국정조사에서 "소주를 산 건 맞지만 차 안에서 내가 개인적으로 먹었다"고 밝혔다. 박 검사와 김성태 전 쌍방울 회장 역시 "술을 마신 사실이 없다"며 의혹을 부인하는 입장이다.  박 검사는 TF 조사 과정에서 의혹을 설명할 기회를 얻지 못했다며, 이날 감찰위의 출석 통보 없이도 직접 출석하겠다고 예고했다.  그는 지난 8일 자신의 페이스북에서 "대검 감찰위 규정에는 위원회에서 대상자를 위원회에 출석시켜 질문할 수 있도록 돼 있다"며 "대검에 출석해 대기하고 있겠다"고 밝혔다. 감찰위는 법조계 내외부 인사 5~9명으로 구성되며 TF의 조사 결과를 토대로 검찰총장에게 심의 결과를 전달하고 필요한 조치를 권고하는 역할을 한다. 강제력은 없으나, 검찰총장은 지금까지 대부분 감찰위 결정을 따라왔다. 구자현 검찰총장 권한대행이 징계를 청구할 경우, 이달 16일 자정 만료되는 박 검사의 시효는 정지된다. 이후 법무부 산하 검사징계위원회는 심의를 거쳐 박 검사에 대한 처분을 결정하게 된다.  yek105@newspim.com 2026-05-11 08:28

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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