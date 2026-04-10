빗썸, 공식 유튜브 채널 전면 리뉴얼…정보전달 방식 직관적 재정비

AI 핵심 요약beta
- 빗썸이 10일 공식 유튜브 채널을 전면 리뉴얼하고 신규 콘텐츠를 공개했다.
- '올라가는 차트'와 '토크노믹스'로 가상자산과 경제 이슈를 다룬다.
- 기존 'AI 코인시세'와 '빗썸로드'를 개편해 구독자 7만 명 돌파했다.
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경제 시사 토크쇼 '토크노믹스' 신설, 기존 콘텐츠 대폭 개편
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 빗썸이 정보 전달 방식을 직관적으로 재정비하는 방향으로 공식 유튜브 채널을 전면 리뉴얼하고 신규 콘텐츠 라인업을 공개했다고 10일 밝혔다.
빗썸은 신규 론칭하는 '올라가는 차트'를 통해 전문가와 초보 투자자가 함께 출연해 가상자산의 기초부터 심화까지 다루는 토크쇼 형식의 프로그램을 선보였다. 크리에이터 '올라', 웹3 애널리스트 '박별', 경제 유튜버 '폴라리스 유진' 등이 출연해 투자자들이 궁금해하는 내용을 쉽게 풀이했다.
또한 경제시사 토크쇼 '토크노믹스'를 신설해 다양한 재테크 전문가들이 가상자산을 비롯해 주식, 부동산 등 경제 전반의 이슈와 투자 흐름을 분석하는 콘텐츠도 제공할 예정이다.
기존 콘텐츠 포맷 또한 대폭 개편했다. 'AI 코인시세'는 각 섹터별 분석을 추가하고 디자인을 개선해 시장 흐름 및 주요 코인 정보를 직관적으로 전달할 수 있도록 했다. '빗썸로드'는 20대 여성 사업가이자 유튜버 '폴라리스 유진'이 출연해 실제 투자 경험을 바탕으로 시행착오와 시장 대응 방식 등을 담은 새로운 다큐멘터리 콘텐츠를 선보였다.
빗썸 공식 유튜브 채널은 4월 초 기준 구독자 수가 7만 명을 돌파했고, 20대 코인 트레이더 '흑우냠냠'의 일상 소개 콘텐츠 1편은 누적 조회수 64만 회를 돌파하는 등 국내 가상자산 업계 대표 유튜브 채널로 자리매김하고 있다.
dedanhi@newspim.com