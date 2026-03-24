빗썸, '더 선명하고 또렷하게'...거래화면 개선

컬러 시스템 전면 개편...전용 서체 '빗썸 트레이딩 산스' 도입

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 빗썸은 이용자 사용성 개선과 거래 안정성 강화를 위해 플랫폼 전반의 UX(사용자 경험)를 개편했다고 24일 밝혔다.

이번 개편은 어떤 환경에서도 일관된 거래 경험을 제공하고 정보를 명확하게 전달하는 데 초점을 맞췄다. 빗썸은 누구나 쉽고 명확하게 정보를 인지할 수 있는 '신뢰할 수 있는 매매 환경'을 목표로 서비스 전반의 사용성과 가독성을 개선했다. 해당 업데이트는 모바일 앱과 웹에 적용된다.

[이미지= 빗썸]

먼저 가상자산 거래에 최적화된 전용 서체 '빗썸 트레이딩 산스(Bithumb Trading Sans)'를 도입했다. 가상자산 거래의 핵심인 숫자의 가독성을 높이기 위해 숫자의 간격과 형태를 정교하게 설계했다. 특히 모든 숫자의 폭을 동일하게 맞춘 고정폭 설계를 적용해, 시세가 빠르게 변할 때도 숫자가 좌우로 흔들리지 않도록 했다. 이를 통해 이용자는 어떤 상황에서도 안정적으로 데이터를 식별하고 거래에 집중할 수 있다.

시각적 명확성을 높이기 위한 컬러 시스템 개편도 이뤄졌다. 글로벌 웹 접근성 표준에 따른 컬러 가이드를 고려해 배경과 텍스트 간의 명암 대비를 강화함으로써, 모든 사용자가 정보를 선명하게 인지할 수 있도록 배경과 텍스트 간의 명암대비를 최적화했다. 주요 색상의 명도와 채도도 정교하게 조정해 화면 가독성을 높였다.

기기 사양이나 해상도에 구애받지 않는 일관된 거래 환경도 마련했다. 플랫폼 공통 UX 가이드를 적용해 주문 화면 비율을 일정하게 유지함으로써 사용자가 어떤 디바이스를 사용하더라도 익숙하고 안정적인 매매가 가능하도록 설계했다. 또한 이름이 긴 가상자산도 한눈에 들어올 수 있도록 노출 영역을 확대하는 등 사용자 편의를 위한 세밀한 조정이 이뤄졌다.

이와 함께 빗썸만의 독자적인 그래픽 라이브러리를 구축해 서비스 전반에 통일감을 부여했다. 화면별 아이콘과 안내 요소, 시각적 표현 등에 일관된 그래픽 시스템을 적용해 이용자가 서비스를 직관적으로 이해할 수 있도록 돕는다. 단순한 기능 개선을 넘어 빗썸만의 브랜드 정체성을 시각적으로 구현하기 위한 조치다.

빗썸 관계자는 "단순한 디자인 변경이 아니라, 이용자가 거래에 몰입할 수 있도록 '보이지 않는 디테일'까지 정교하게 다듬는 데 주력했다"며, "가장 정확한 정보를 가장 안정적인 환경에서 전달하는 이용자 중심 거래 환경의 구축을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

romeok@newspim.com