안규백 장관, 싱가포르서 美 상·하원 대표단 연쇄 면담… 전작권·핵추진잠수함 지지 요청

샹그릴라 대화 계기 상·하원 초당파 5명과 회동… 한반도 안보·동맹 현안 논의

안규백 "굳건한 신뢰 바탕 동맹 발전" 강조… 미 의회에 초당적 지지 당부

전작권 전환·핵잠·조선·MRO협력 패키지 제시… "미래지향·호혜적 동맹" 재확인

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 안규백 국방부 장관이 싱가포르에서 열린 제23차 아시아안보회의(샹그릴라 대화)에서 미국 상·하원 초당적 대표단과 연쇄 면담을 갖고, 전작권 전환·핵추진잠수함·조선·MRO 협력 등 동맹 핵심 의제에 대한 미 의회의 지지를 요청했다.

안규백 장관은 30일과 31일 싱가포르에서 열린 제23차 아시아안보회의 참석 자리에서 미국 상원·하원 대표단을 잇따라 만나 한반도 안보정세와 동맹 현안을 논의했다. 30일 오후에는 상원 대표단 2명(태미 덕월스 민주당 의원, 피트 리케츠 공화당 의원), 31일 오후에는 하원 대표단 3명(팻 해리건 공화당 의원, 그레고리 믹스 민주당 의원, 마이클 바움가트너 공화당 의원)과 각각 별도 면담을 진행했다.

안규백 국방부장관이 30일 오후(현지시각) 싱가포르에서 열린 제23차 아시아안보회의에서 태미 덕월스(Tammy Duckworth·가운데), 피트 리케츠(Pete Ricketts·오른쪽) 미국 상원의원과 기념사진을 촬영하고 있다. [사진= 국방부 제공] 2026.05.31 gomsi@newspim.com

안 장관은 "한미동맹에 변함없는 지지를 보여온 미 의회에 감사한다"며 "양국이 굳건한 신뢰를 유지하는 만큼, 동맹 발전을 위한 초당적 관심과 협력을 계속해 달라"고 요청했다. 특히 안 장관과 미 상·하원 대표단은 한미동맹의 중요성에 공감하고, 동맹이 미래지향적이고 호혜적으로 발전할 수 있도록 양국 정부와 의회 차원에서 긴밀히 협력해 나가기로 재확인했다.

안 장관은 "역내 안보 불확실성이 높아진 상황에서 확고한 연합방위태세 유지가 필수"라며, 한반도 방위의 주도적 역할을 수행하기 위한 우리 군의 의지와 노력을 설명했다. 이와 함께 전시작전통제권 전환, 핵추진잠수함, 조선·MRO(정비·수리·점검) 협력 등 주요 동맹 현안에 대한 미 의회의 지지를 공식 요청했다.

안규백 장관이 31일 오전(현지시각) 싱가포르에서 열린 제23차 아시아안보회의를 계기로 만난 미 하원 의원 대표단과 면담을 갖고 있다. [사진= 국방부 제공] 2026.05.31 gomsi@newspim.com

양측은 이번 면담을 통해 한미동맹이 한반도와 역내 안보의 핵심 축이라는 점을 재확인하고, 향후 의회 교류와 국방 협의를 통해 동맹의 전략적 가치를 더욱 높여 나가기로 뜻을 모았다. 국방부는 "이번 상·하원 대표단과의 연쇄 면담이 안보 현안과 동맹 과제를 미 입법부와 공유하고, 전작권 전환 및 첨단 전력 협력 사업에 대한 이해를 확산하는 계기가 됐다"고 평가했다.

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