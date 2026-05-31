[6·3 지선] 정원오 유세현장서 아이에 "뽀뽀 해봐"…국민의힘 "저급한 윤리의식"

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국민의힘 "'오빠 강요'이어 '뽀뽀 강요', 저급한 윤리의식"

우형찬 양천구청장 후보 3"상처받은 아이·가족·양천구민께 죄송"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 함께 유세에 나선 우형찬 양천구청장 더불어민주당 후보가 31일 유세 도중 만난 한 아기에게 뽀뽀를 강요했다는 논란이 일자 국민의힘에서 "저급한 윤리 의식이 내재됐다"며 비판했다.

신주호 국민의힘 중앙선거대책위원회 부대변인은 이날 오후 논평을 내고 "민주당 대표는 아동에게 오빠 호칭을 강요하고 당의 후보는 부적절한 신체 접촉을 강요했다"며 "어린이를 향한 학대가 멈추질 않는다"고 했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장이 31일 오후 서울 마포구 홍대입구역 앞에서 시민들에게 투표 참여를 독려하고 있다. 2026.05.31 mironj19@newspim.com

신 부대변인은 "오빠 강요 논란이 선거를 휩쓴 상황인데도 흉측한 행태가 이어지고 있다"며 "이 정도라면 민주당을 '아동학대당'으로 불러도 손색없다"고 지적했다.

그러면서 "끊이질 않는 민주당의 아동 학대를 지켜보면, 저급한 윤리 의식이 민주당에 내재된 것은 아닌지 묻지 않을 수 없다"며 "국민의 선택을 받아 공직을 맡겠다는 이들이 타의 모범이 되지는 못할망정, 최소한의 윤리적 기준조차 없는 것을 어찌 이해해야 하냐"고 반문했다.

신 부대변인은 "뒤틀린 가치관과 도덕 관념으로 무장한 이들에게 지자체를 맡길 순 없다"며 정 후보와 유 후보에게 사과를 요구했다.

주진우 국민의힘 의원도 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "정 후보가 선거운동 중 아기를 안고 있자, 주변에서 뽀뽀하라는 압박이 이어졌다"며 "과거 논란이 됐던 '오빠 강요'에 이어 이번에는 유세 현장에서 '뽀뽀 강요'까지 등장했다"고 비판했다.

함인경 중앙선대위 대변인 역시 논평을 통해 "아이들은 정치인의 이미지 연출을 위한 도구가 아니다"라며 "어린아이에게 오빠를 강요하고, 뽀뽀를 요구하는 기괴한 정치 문화에 국민은 불쾌함을 넘어 소름이 끼친다"고 했다.

비판이 이어지자 우 후보는 같은날 오후 자신의 블로그를 통해 "아이들의 눈높이를 맞춘다면서 정작 어른들의 일방적인 시각으로 아이를 대했다"며 공식 사과했다.

우 후보는 "모든 상황에서 아이들의 안전과 인권을 최우선으로 생각하고 행동하겠다"며 "상처받은 아이와 가족분들, 양천구민께 고개 숙여 사과드린다"고 말했다.

allpass@newspim.com