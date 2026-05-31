6월 첫날 대구·경북 낮 기온 30~32도...온열질환 '주의'

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

경북 북부내륙 큰 기온 차 '건강 유의'

[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 6월 첫날인 1일, 대구와 경북은 낮 기온이 30~32도의 분포를 보이면서 무더위가 이어지겠다.

다만, 경북 북부내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 이상 크겠다. 건강 관리에 주의해야 한다.

6월1일~2일 예상 기온 분포도[그래픽=기상청] 2026.05.31 nulcheon@newspim.com

기상청은 대구·경북 대부분 지역의 낮 기온과 최고 체감 온도가 31도 안팎으로 올라 덥겠다며 온열질환 발생 가능성이 높으므로 야외 활동과 외출을 자제하고 식중독 예방을 위한 음식 관리에 철저를 기해 줄 것을 당부했다.

또 영유아, 노약자, 만성질환자는 야외 활동 시간을 줄이고 건강 관리에 유의하고 야외 작업장에서는 시원한 물과 휴식 공간을 준비할 것을 주문했다.

축산 농가는 송풍과 분무 장치를 가동해 축사 온도를 조절하는 등 가축 관리에 각별히 유의할 것을 당부했다.

대구와 경북 주요 지역의 이날 아침 기온은 대구 18도, 경북 봉화·청송 15도, 안동·상주·영천 16도, 영덕 17도, 울진은 19도의 분포를 보이겠고, 낮 기온은 대구 32도, 경북 봉화·울진 27도, 문경·상주 30도, 안동 31도, 포항·경주는 32도로 관측됐다.

이튿날인 2일 오전부터 경북 남동부 지역을 중심으로 5~10mm의 비가 내릴 것으로 예고됐다.

nulcheon@newspim.com