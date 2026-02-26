빗썸 사태 후 첫 공동 대응… KBIPA "거래소 지분 규제 반대"

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 빗썸의 '62만 BTC 오지급 사태' 이후 당국이 추진 중인 가상자산거래소 지분 규제에 대해 업계가 공식적인 반대 입장을 밝힌다.
한국블록체인산업협회(KBIPA)는 26일 오후 6시 서울 강남구 AMC타워에서 '2026년도 제1차 KBIPA 웹 3.0 리더스 포럼 및 디지털자산 태스크포스(TF) 모임'을 개최한다. 이번 토론회는 빗썸 사태 이후 업계 차원의 첫 공개 논의가 이뤄지는 자리다.
앞서 빗썸은 지난 6일 오후 7시경, 이벤트 리워드 지급 과정에서 수량 입력 실수로 고객 695명에게 62만 BTC를 오지급하는 사고를 냈다. 당시 시세로 약 60조원에 달하는 규모다. 이는 빗썸이 자체 보유분(175개)의 약 3500배를 넘어서는 수준이다.
현재 더불어민주당 정책위원회와 금융위원회는 대책으로 가상자산 거래소 지분 15~20% 규제를 추진 중이다. 이에 업계는 민간 기업인 가상자산거래소에 대한 지분 규제가 시행되면 벤처·스타트업 전반에 대한 투자 위축 등 부작용이 우려된다는 입장이다.
이동기 KBIPA GRC 센터장은 이날 '빗썸의 60조 교훈: web3 유니콘을 위한 리스크 거버넌스 골든타임'을 주제로 발표할 계획이다. 엔에프타임 박민기 대표와 한국생산성본부인증원 장평희 센터장도 발표 및 토론을 이어간다.
