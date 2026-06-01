[오늘의 국회일정] 기자회견·주요 정당 - 6월 1일

AI 핵심 요약beta
- 여야 각 정당이 1일 지방선거 앞두고 전국 유세를 벌였다
- 더불어민주당·국민의힘 지도부가 시장·도심 돌며 후보 지원유세를 했다
- 조국혁신당·개혁신당도 조국·이준석 등 간판 인사 앞세워 표심 공략에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆소통관 기자회견
11:00 윤동준 공보기획관 [6월 1주차 국회 정례브리핑]
11:20 김소희 의원 [현안 기자회견]
13:20 이훈기 의원 [일베 금지법 대표발의 및 조롱·혐오표현 근절 촉구 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 총괄상임선대위원장
09:30 충남 천안시 현장 중앙선거대책위원회의 / 박수현 충남도지사 후보 선거사무소
12:00 신용한 충북도지사 후보·이차영 충북 괴산군수 후보 지원유세 및 중앙로 시민인사 / 자갈자갈 공동체센터 앞 사거리
15:00 오중기 경북도지사 후보·이삼걸 경북 안동시장 후보 지원유세 / 안경나라 안동점 앞 삼거리
18:30 김상욱 울산광역시장 후보·전태진 울산 남구갑 국회의원 후보·최덕종 울산 남구청장 후보 지원유세 / 국민은행 옥동점 앞 사거리
*한병도 공동상임선대위원장
09:30 충남 천안시 현장 중앙선거대책위원회의
11:15 하유정 충북 보은군수후보 지원유세 및 보은전통시장 방문 / 보은한양병원 사거리
*박주민 오뚝유세단장
11:30 박형룡 대구 달성군 국회의원 재·보궐 후보 지원유세 / 화원시장
16:00 조문관 경남 양산시장 후보 지원유세 / 범어신도시
18:00 황정재 부산 서구청장 후보 지원유세 / 충무동 로터리
19:10 강희은 부산 중구청장 후보 지원유세 / 영주동금호타운→보수사거리→대청사거리
20:30 하정우 부산 북구갑 국회의원 재·보궐 후보 지원유세 / 덕천동 젊음의 거리
◆국민의힘
*장동혁 상임선거대책위원장
11:00 제주 제주시 동문재래시장 및 지하상가 방문 인사 / 동문재래시장
14:00 제주 서귀포시 매일올레시장 상인 및 거리 인사 / 매일올레시장
17:40 울산 신정시장 유세 및 대국민 투표 참여 호소 / 신정시장 동문
18:00 울산 신정시장 인사 / 신정시장 동문→남2문
*송언석 공동선거대책위원장
09:00 6.3 지방선거 대국민 호소 기자간담회 / 국회 본관 원내대표실
12:50 이진숙 대구 달성군 국회의원 후보 화원시장 집중 유세 / 화원시장
16:30 이권재 경기도 오산시장 후보 오색시장 집중 유세 / 오색시장
18:30 양향자 경기도지사 후보 화성시 동탄호수공원 집중 유세 / 동탄호수공원 교차로
*정점식 공동선거대책위원장
09:00 6.3 지방선거 대국민 호소 기자간담회 / 국회 본관 원내대표실
이후 선거운동 지원(경상남도 일원)
◆조국혁신당
*조국 국회의원 후보
10:00 안중 장날 집중유세 / 안중시장삼거리
10:40 안중시장 장날 방문인사 / 안중시장
11:20 백브리핑(평택 선거 현안 관련) / 안중읍 선거사무소
*서왕진 상임선대위원장
07:30 박종균·유정심·서영미 후보 지원유세 / 남광주시장 및 노점상 일대
10:00 서영미·장성해 후보 상가인사 / 대인시장
11:30 박용화·고우람·서영미·장성해 후보 지원유세 / 백운광장 사거리
14:30 노윤섭 후보와 기아차 직원 퇴근인사 / 기아차 GATE 서문
16:00 박용화 후보 지원유세 / 석산고 부근
17:30 고우람 후보 지원유세 / 푸른길공원
◆개혁신당
*이준석 총괄선대위원장
09:00 인천 현장 중앙선대위원회 / 정승연 연수구갑 국회의원 후보 선거사무실
17:00 동탄 카림애비뉴 집중 유세 / 화성시 동탄구 동탄대로시범길 134
19:00 동탄 센트럴파크 집중 유세 / 화성시 동탄구 반송동 59
*천하람 공동선대위원장
09:00 인천 현장 중앙선대위원회 / 정승연 연수구갑 국회의원 후보 선거사무실
15:00 조순자 구미시장 후보 지원유세 / 구미역 대경선 1번출구
18:00 이수찬 대구시장 후보 지원유세 / 범어네거리
19:00 이수찬 대구시장 후보 지원유세 / 대구 신세계백화점 광장
*이주영 공동선대위원장
09:00 인천 현장 중앙선대위원회의 / 연수구 동춘동 937 제일빌딩 601호
15:00 조순자 구미시장 후보 집중유세 / 구미역 대경선 1번 출구
18:00 이수찬 대구시장 후보 지원유세 / 수성구 들안로 338
19:00 이수찬 대구시장 후보 집중유세 / 대구 신세계 백화점 광장
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